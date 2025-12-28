Dikke BMW op Marktplaats heeft een zeer smakelijke kleurencombo

Historische tint voor het exterieur, smaakvolle tint voor het interieur: iemand heeft zijn best gedaan op deze BMW met Individual-opties.

Een idee wat al een tijdje op de plank ligt voor een lijstje: iets met de beste BMW-kleuren aller tijden. Het probleem daarmee is dat je zowat alle kleuren van BMW daarin wel kan verwerken. Het heerlijk simpele rood van de M3 E30, Phoenixgelb van de M3 E46, Valencia Orange van de 1M Coupé, maar bijvoorbeeld ook de vrij recente tint Isle of Man Green voor de M3 en M5 is niet te versmaden.

BMW-kleuren

Wat zo’n lijst moeilijk maakt: veel kleuren worden herinnerd door één model, maar waren vrij universeel beschikbaar. Ook maakt BMW nog wel eens een oude kleur na. Maar het allerbelangrijkste: voor veel modellen kan je meerdere kleuren die men herinnert als ‘het meest iconisch’. We noemden Phoenix Yellow voor de M3 E46, maar Titan Silver (of Shadow Chrome van de CSL) staat hem net zo puik en zal vast ook een belletje doen rinkelen. Of wat te denken van de lekker felle tint Imola Red, de prachtige kleur Oxford Green of de kleur die wellicht net zo iconisch is voor de E46 als geel: Laguna Seca Blue. Een felle blauwe kleur die schittert in eenvoud.

Individual

Gelukkig is er altijd een mooie manier voor kopers van een nieuwe BMW om een stukje historie door te laten schijnen in de moderne configurator. Het inspireerde de eerste koper van een BMW M8 Competition Cabrio om te kiezen voor deze M3 E46-kleur. Ja, iemand stelde de dikste BMW-cabrio met V8 samen in Laguna Seca Blue. Wellicht vind je het jammer dat het de cabrio is, maar weet wel: het was de ‘folderkleur’ van de BMW M3 E46 Cabrio.

Interieur

Wat je wellicht ook nog herinnert uit die folder: de BMW M3 E46 Cabrio werd bijgestaan door een interieur net zo blauw als het exterieur. Voor de BMW M8 Cabrio in Laguna Seca Blue is gekozen voor een wat minder extreme combinatie: Merinoleder in het prachtige Tarumabraun. En zoals altijd niet een volledig bruin feestje, de ‘bovenste helft’ van het dashboard en de deuren is zwart, evenals het stuur. In combinatie met het blauw toch wel een fijne combinatie.

Van buiten is de BMW M8 Cabrio, buiten Laguna Seca Blue, verder zoals je hem verwacht. Vrijwel alles wat koolstofvezel kan zijn, is koolstofvezel. Voor de velgen zijn de Styling 813M-velgen gekozen in two-tone-kleurstelling. Oh ja, en onder de diffusor vind je vier Akrapovic-stortkokers. Dit zodat er hopelijk een iets mooiere grom geproduceerd wordt door de 625 pk sterke 4.4 liter V8.

Kopen

Aangezien de BMW M8 binnenkort met pensioen gaat, is shoppen voor een occasion geen slechte optie. Ook omdat deze BMW M8 Competition Cabrio uit 2020 al lekker de tijd heeft gehad om af te schrijven. Dan is er ook wel mee gereden: er staat 88.107 kilometer op de klok.

Iets voor jou? Dan mag er 94.950 euro overgemaakt worden naar de betreffende BMW-dealer. Voor een heerlijke kleur op een toch wel hele fijne auto, waarvoor het einde in zicht is. Snel naar Marktplaats dus als dit jouw roeping is.