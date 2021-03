Elektrische Transit Custom wordt halve Volkswagen - Autoblog.nl

De elektrische Transit Custom komt eraan. Zij het met een klein beetje vertraging. Oh, en er zijn VW genen.

Heel veel unieke bedrijfswagens zijn er niet. In de meeste gevallen betreft het samenwerkingsprojecten of gewoon een andere badge. Dat begint tegenwoordig wel erg vreemde vormen aan te nemen. Zo zijn de Peugeot Expert, Toyota HiAce, Citroen Jumper en Opel Vivaro identieke auto’s. Ook bij Renault en Nissan is er wat kruisbestuiving.

In deze klasse qua bedrijfsauto’s zijn er slechts een paar ‘unieke’ busjes. De Mercedes Vito, Volkswagen Transporter en Ford Transit. Zoals we de in de titel al een klein beetje verklappen: die laatste twee zullen ook als één bus verder door het leven gaan. De basis van de auto’s wordt identiek.

GTA 6-esque

Wel weten we dat er eindelijk een elektrische Transit Custom aan zit te komen. Deze zal met de gewone Transits (en dus de Transporter) in Turkije van de band lopen. Er is meer dan 2.000.000.000 euro geïnvesteerd in deze Otosan-fabriek, gelegen vlakbij Kocaeli. Deze moet goed zijn voor 3.000 banen.

Elektrische Transit Custom

Naast een elektrische Transit Custom komen er ook versies met plug-in hybride, hybride, benzine- en dieselmotoren zullen er ook gebouwd worden. Ford wil voor 2024 van al zijn bedrijfsauto’s een geëlektrificeerde variant in de aanbieding hebben. In 2030 moet tweederde van de verkochte Ford bedrijfswagens geëlektrificeerd zijn. Volgens Ford zitten niet alle ondernemers erop te wachten om de directe stap van diesel naar elektra te maken en is de PHEV dan een uitstekend tussenstation.









Transporter

Ook de accupakketten moeten in deze Otosan-fabriek geassembleerd gaan worden. Daarnaast zal de Volkswagen Transporter hier zij aan zij met de Ford Transit van de band gaan rollen. Op welke wijze de (elektrische) Transporter zal afwijken van de (elektrische) Transit Custom is nog niet bekend.

In veel gevallen is het meestal gewoon een andere badge en grill, maar gezien het feit dat beide modellen een erg sterke identiteit hebben, gokken wij dat het uiterlijk behoorlijk zal afwijken.