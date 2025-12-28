Dit is de enige Nederlandse Giulia GTA met een achterbank

Dit is een unieke auto in Nederland. #SpotvandeWeek

Een sedan zonder achterbank is een tamelijk stompzinnig concept. Gelukkig kon je bij de Giulia GTA kiezen tussen een versie mét of zonder achterbank. Je zou denken dat de versie met achterbank populairder is, maar niets is minder waar.

Er staan op dit moment namelijk negen Giulia GTA’s op kenteken, en daarvan heeft er slechts eentje een achterbank. Dat is dit groene exemplaar, wat sinds juni op kenteken staat. @justawheelchairguy kwam deze bijzondere Alfa tegen in het Gelderse Oostendorp.

GTA vs. GTAm

De variant die we hier zien is de Giulia GTA, terwijl de versie zonder achterbank de GTAm is. Het verschil zit ‘m niet alleen in de achterbank: de GTAm heeft tevens lexaan zijruiten, kuipstoelen met vierpuntsgordels en lussen in plaats van portiergrepen.

Wat verder opvalt: deze GTA heeft niet de grote achtervleugel, die de GTAm wel standaard heeft. Die is echter niet exclusief voor de GTAm. De combinatie van een achterbank en een achtervleugel was ook mogelijk.

F1-aerodynamica

Wat blijft er nog over als je een GTA bestelt met achterbank, zonder spoiler? Nou, de GTA heeft bijvoorbeeld andere veren en schokdempers, een titanium Akrapovic-uitlaatsysteem, een actieve splitter, side skirts en een grote diffuser. Leuk om te vertellen op een verjaardag: de aerodynamische onderdelen zijn ontwikkeld in samenwerking met het Formule 1-team van Sauber.

Dat was nog niet alles: om gewicht te besparen zijn de motorkap, het dak en de wielkasten gemaakt van carbon. Verder heeft de GTA 30 pk meer vermogen ten opzichte van de Quadrifoglio, wat betekent dat je 540 pk tot je beschikking hebt. Ook in deze uitvoering is het dus een hele serieuze sportsedan. Maar dan wel eentje waar je gewoon je kinderen in kunt vervoeren.

Prijs

Met een catalogusprijs van maar liefst €243.561 was deze GTA ruim een ton duurder dan een Giulia Quadrifoglio. Die meerprijs is lastig te rechtvaardigen, maar dit bedrag is er nooit daadwerkelijk voor betaald. Het is namelijk een importauto. Deze Alfa zal alsnog heel duur zijn geweest, maar dan heb je wel iets unieks.

Daarom hebben we deze auto uitgekozen als de laatste Spot van de Week van 2025. Uiteraard gaan we in 2026 gewoon weer verder. Ben je wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

