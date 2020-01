Tip: korting op de verzekering van je tweede auto

Stellen en gezinnen hebben in sommige gevallen niet genoeg aan één auto.





Behoren jullie tot die categorie? Dan is het verstandig om beide auto’s te verzekeren bij dezelfde partij. In dat geval krijg je namelijk vaak korting op de premie. Dat is makkelijk verdiend, nietwaar? We leggen je uit hoe het werkt.

No-claimkorting en schadevrije jaren

Je weet hoe het werkt met schadevrije jaren. Die bouw je op naarmate je weer een jaar geen schade claimt op je verzekeringspolis. Zo krijg je steeds meer korting op je autoverzekering. Dat is niet alleen heel fijn voor je eerste auto, maar ook voor de tweede auto die je bij dezelfde verzekeraar onderbrengt. Veel autoverzekeraars hebben namelijk een speciale regeling voor tweede auto’s. Op de tweede autoverzekering krijg je direct een korting die gelijk is aan de no-claimkorting van de eerste autoverzekering.

Afhankelijk van je hoeveelheid schadevrije jaren kan dit dus een flinke korting zijn. Voor de duidelijkheid: alleen de korting op de premie wordt voor beide auto’s gelijkgetrokken. Hoeveel schadevrije jaren je opbouwt, staat hier los van. Dit wordt per auto apart bijgehouden.

Check de voorwaarden

De regeling voor tweede auto’s die verzekeraars aanbieden, hebben allemaal hun eigen voorwaarden. Een logische voorwaarde is bijvoorbeeld dat beide autoverzekeringen bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht. Daar komt ook vaak nog de voorwaarde bij dat er een minimum leeftijd geldt voor de bestuurder van de tweede auto. Meestal mogen alleen partners hoofdbestuurder zijn van de tweede auto en dus niet inwonende kinderen.

Een andere reden om de voorwaarden te checken waar de premiekorting op gebaseerd is: de waarde van de tweede auto kan te hoog zijn om in aanmerking te komen voor korting. Soms kan de deal niet doorgaan als je de afgelopen tijd schades hebt gereden die een val in schadevrije jaren hebben veroorzaakt.

Voorbeeld van een tweede-autoverzekering

Wil je jouw eerste én tweede auto verzekeren, dan krijg je korting op de autoverzekering als de hoofdbestuurders jij en je partner zijn. In totaal kan de korting voor de tweede gezinsauto soms wel oplopen tot circa 80%. Per situatie beoordeelt de verzekeraar voor welke kortingen je in aanmerking komt. Daarvoor zijn vaak drie opties:

Startkorting van 50%

Korting op basis van het aantal schadevrije jaren

Extra korting voor de tweede gezinsauto

Nog een extra bonus: sluit je meerdere schadeverzekeringen af bij dezelfde verzekeraar, bijvoorbeeld voor je huis of aansprakelijkheid, dan krijg je ook nog eens pakketkorting. Hoe meer soorten schadeverzekeringen je afneemt, hoe hoger de korting.

Toch maar eens checken dan voor het verzekeren van die tweede auto?