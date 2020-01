De modernste Dodge ooit is alweer 29 jaar oud

Kun je nagaan hoe antiek zo'n splinternieuwe Challenger is.





De Doge Stealth is een van de meest bijzondere en curieuze auto’s uit de geschiedenis van de automobiel. Het is überhaupt natuurlijk gewoon een gevalletje badge-engineering avant-la-lettre. Maar wel een heel aparte vorm.

De basis van de Dodge Stealth is de Mitsubishi 3000GT. Een topcoupé die het moest opnemen tegen een hele klasse vol Japanse topsporters met uiterst hoogwaardige techniek. De Mitsubishi deed vrolijk mee met vierwielaandrijving, vierwielbesturing, een twin turbo motor en actieve aerodynamica. Vergelijk dat met een Dodge Viper: een sportwagen met een gietijzeren V10, twee stoelen een koetswerk.

Toch stonden deze twee auto’s zij aan zij in de Dodge showroom. Er waren drie smaakjes. De eerste was de ‘standaard’-versie met een twaalfkleps V6 en voorwielaandrijving. Deze dient ten alle tijde vermeden te worden: weinig vermogen, nauwelijks luxe en matige afwerking. Deze versie werd gemaakt om te kunnen concurreren met de goedkoopste varianten van de Mustang en Camaro. Geen eer aan te behalen. Een stapjes hoger was de Stealth ES met een vierentwintig kleps V6, goed voor 222 pk. Deze waren ook aanzienlijk luxer. Maar je wilde de Stealth R/T, met de dubbele turbo waardoor je 300 pk en 417 Nm onder je rechtervoet had.

Dit exemplaar heeft deze ‘6G72′ motor onder de witte kap. Er zijn weinig auto’s waarbij wit écht gaaf staat, maar deze Dodge kan het meer dan uitstekend hebben. Dat komt door een paar dingen. Ten eerste de zwarte details als de koplampen, strip tussen de achterlichten en omdat je zo beter de vele luchtinlaten kunt zien. Ten tweede omdat de de velgen ook wit gespoten zijn. Heerlijk fout, heerlijke jaren ’90. Ook erg gaaf is de spoiler, die vlak achter de achteruit zit, en net zoals bij de snelle Mitsubishi 3000GT helemaal aan de achterkant van de auto.

Het interieur is misschien nog wel gaver. Dat is namelijk bekleed met rood leder en eveneens rode stoffen afwerking. De bovenkant is gelukkig nog zwart. Het geeft de auto een aparte uitstraling die geheel period-correct is. Verder zien we een een hoop uitrusting, zeker voor zijn tijd. Dat was een USP van de Dodge Stealth, want je kon de auto krijgen met een CD-wisselaar, audiobediening op het stuurwiel en automatische airconditioning.

Het meest bijzondere aan dit exemplaar is de kilometerstand. Er is namelijk nog niet echt mee gereden. In de afgelopen 29 jaar zijn er 1.100 mijlen mee afgelegd. In dat licht bezien valt de vraagprijs van 32.800 dollar reuze mee. Kopen? De advertentie check je hier.

