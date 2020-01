Peugeot 508 SW HYbrid – rijtest en video

Diesel is dood, leve de PHEV? Peugeot brengt haar vlaggenschip nu op de markt met een plug-in hybride aandrijflijn in de vorm van de Peugeot 508 SW HYbrid. Het leek ons verstandig uit te zoeken of dit concept kans maakt in Nederland.





De eindejaarsgekte is voorbij: vanaf nu betaal je 8% bijtelling over de eerste €45.000 euro van een elektrische auto, dus de overheid maakt het weer iets ongunstiger om verantwoord te rijden. Toch zijn er veel bedrijven die zich inmiddels hebben vastgelegd op een maatschappelijk verantwoord, groen imago. De nieuwe Peugeot 508 is nu leverbaar als plug-in hybride variant. Kan deze plug-in hybride het gat van de diesel vullen nu die brandstof in de ban lijkt te raken? Kan die auto wellicht mensen over de streep trekken die twijfelen of een elektrische auto ze wel genoeg range biedt? Gaan bedrijven die maatschappelijk verantwoord bezig willen zijn en hun wagenpark onderwerpen aan strenge CO2-eisen wellicht iets zien in deze PHEV? Een interessant vraagstuk.

Peugeot heeft de 508 in beide carrosserievarianten nu in het gamma als HYbrid. Dat betekent een aandrijflijn met een 165 pk sterke 1.6 THP en een 110 pk sterke elektromotor. Deze zijn beide gekoppeld aan een e-EAT8 automatische versnellingsbak en als ze optimaal samenwerken leveren ze gezamenlijk een systeemvermogen van 225 paardenkrachten en 360 Nm koppel aan de voorwielen.





Al dat moois kun je gebruiken in vier verschillende rijmodi. Om te beginnen is er de modus Confort, die het hybride systeem en het elektronisch geregelde onderstel zo comfortabel mogelijk laat samenwerken. Dan is er de HYbrid-modus die wat meer nadruk legt op het elektrische deel van de aandrijflijn. Als derde is er de Sport-modus die de elektrische power gebruikt om zo vlot mogelijk te rijden. En dan is er de belangrijkste variant van deze auto: de Zero Emission-modus die je volledig elektrisch laat rijden.

Wat dat inhoudt? Als je de auto aan de stekker hebt opgeladen en de 11,8 kWh batterij dus zijn volledige capaciteit voor je beschikbaar heeft, heb je in een Berline maximaal 54 kilometer elektrische range, gemeten volgens de WLTP-methode. De SW die wij rijden heeft 52 kilometer range. Volledig opladen van de accu kan thuis met een gewoon stopcontact of met een door Peugeot optioneel leverbare wallbox. Die laatste laadt in 1 uur en 45 minuten je accu volledig vol.

Gebruik je deze modus dan kun je snelheden tot 135 kilometer per uur rijden zonder de verbrandingsmotor aan te hoeven spreken. En bovendien is er nu een handige Energy Reserve functie. Hiermee kun je aan de auto aangeven dat je je elektrische range wil bewaren. Zo kun je de techniek aanwenden op momenten dat je deze het meest efficiënt kunt benutten, bijvoorbeeld in de stad of op N-wegen, waar een elektrische aandrijflijn efficiënter werkt dan op snelwegsnelheden.





De aandrijflijn werkt vrijwel naadloos samen. Soms merk je dat je bij hard wegtrekken al wel direct elektrokoppel beschikbaar hebt en dat de automaat nog even terugschakelt en de verbrandingsmotor iets later mee gaat doen, maar dan zijn we pietluttig aan het doen, want als de elektrische motor niets zou doen, zouden we überhaupt langer op de versnelling moeten wachten op zo’n moment. Met de schakelflippers kun je de automaat een handje helpen als deze niet vlot genoeg reageert naar je zin. Eigenlijk heb ik dit alleen gebruikt in de Sport-modus als ik wist dat ik een versnelling verder terug wilde dan de automaat zou gaan, om een bocht wat rapper uit te kunnen komen.







Een sprint naar honderd is mogelijk in 7,9 seconden in de Peugeot 508 GT Berline. In de SW is het een tiende langer wachten voor de naald de 100 aantikt. De topsnelheid bedraagt 240 kilometer per uur en een tussensprint van 80 naar 120 is in 4,4 seconden te slechten.

Qua onderstel heb je te maken met een behoorlijk verfijnd en comfortabel pakket. De 508 SW heeft een stabiel en voorspelbaar weggedrag. De koets heeft niet teveel rol en is afgestemd op veilig onderstuur. Onderstuur waar je misschien net iets sneller in terecht komt dan bij de reguliere 508 door de extra kilo’s aan boord van de elektrische componenten, maar eigenlijk voel je al wel dat je te hard gaat voor je over de voorwielen gaat glijden. We gaan de 508 SW niet scharen onder de meest fantastisch sturende auto’s in haar klasse, maar er zijn ook zeker geen strafpunten. Gewoon een dikke voldoende.







Wat helpt bij het sportievere sturen in de auto waar wij in rijden, is dat wij in de Peugeot 508 SW Hybrid GT onderweg zijn. Dat betekent dat we naast een lading sportieve, zwarte sierelementen aan de buitenkant ook extra sportieve stoelen hebben. Deze zetels zijn in de GT standaard deels bekleed met grijs alcantara. Wat een heerlijke stoelen zijn dat, ze geven net dat beetje extra zijdelingse steun maar zijn desondanks erg comfortabel. Bovendien zien ze er lekker high-tech modern uit, wat goed past in de rest van het interieur. Peugeot is vreselijk goed bezig op het gebied van interieurstyling de laatste jaren en ook deze 508 SW is daar weer een bevestiging van.





De fraaie metalen pianotoetsen, de tiptoetsen in zwart hoogglans, de bediening van de automaat, het kleine stuurtje en de iCockpit en de afwerking van het 10 inch infotainmentscherm ogen en voelen allemaal lekker modern industrieel. Het is geen Grote Drie Duits Premium, maar het is wel de bovenkant van wat daar direct onder zit. Het enige wat ik erop aan te merken heb is dat het infotainmentsysteem hier en daar iets overzichtelijker ingedeeld zou mogen zijn, maar dat is het dan ook. De cabine is verrassend en vooruitstrevend vormgegeven zonder onoverzichtelijk en onbruikbaar te worden. Chapeau, Peugeot.







En om het plaatje af te ronden is er natuurlijk nog de fijne vormgeving van de koets. De nieuwste Peugeots vallen zelfs in de saaiere kleurstellingen op een positieve manier op in het Nederlandse straatbeeld. De Peugeto 508 SW HYbrid is daar geen uitzondering op. Met zijn agressief moderne koplampen met tandvormige daytime running lights en de zwarte balk achter met daarin de achterlichtunits verwerkt vallen direct op. De kofferruimte is bij de SW overigens gegroeid tot 530 liter, 43 liter meer dan de Berline kan herbergen onder de bagagerollo. Het lage silhouet (mede mogelijk gemaakt door de stijlloze deuren) geeft de auto een langgerekte maar ook atletische uitstraling. Erg geslaagd ook als je het mij vraagt en ik hoor eigenlijk alleen maar mensen die het ook erg fraai vinden wat Peugeot met haar vormgeving doet momenteel. Voor- en tegengeluiden mogen uiteraard in de comments!

De Peugeot 508 SW HYbrid is een heerlijke machine. Als PHEV is de auto bovendien voorzien van een fijne aandrijflijn die met zijn 29 gram CO2 (WLTP) per 100 kilometer bovendien erg interessant is voor mensen (en bedrijven) die een beetje om de wereld geven maar die nog teveel range-anxiety hebben om over te stappen op elektrisch rijden. Het is letterlijk een mooie hybride oplossing tussen de auto met verbrandingsmotor en de elektrische auto. De Peugeot 508 HYbrid is verkrijgbaar vanaf €47.580 en de Peugeot 508 HYbrid SW GT Première die wij reden is vanaf €56.680 op de stoep te zetten.