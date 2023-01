Top 5 auto’s met een leasebudget van €600

We gaan shoppen! Met een leasebudget van 600 euro per maand.

Wat kun je tegenwoordig nog uitzoeken met een leasebudget van 600 euro per maand? Auto’s worden steeds duurder, waardoor je ook de mogelijkheden ziet beperken. Gelukkig is het niet zo dramatisch. Het aanbod van nieuwe elektrische auto’s groeit immers ook, zelfs in de lagere segmenten.

Want voor 600 euro per maand moet je het inderdaad in het lagere segment zoeken. De A-segment auto is langzaamaan dood, maar in het B of C-segment is nog voldoende te vinden. In deze video met Mobility Service gaan we shoppen met een leasebudget van 600 euro per maand, daar komt vervolgens een top 5 uit.

Onze top 5 bestaat uit auto’s van bekende merken zoals Peugeot of Fiat, maar ook een nieuwer automerk als MG komt aan bod in het lijstje. We vertellen waarom we voor deze 5 hebben gekozen en helpen wellicht in je keuze als je zelf een auto mag uitzoeken met een budget van maximaal zes meiers.