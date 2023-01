Eindelijk! Fysieke knoppen in je Tesla

Geen gedoe meer met aanraakschermen, gewoon fysieke knoppen in je Tesla.

Toen het interieur van de Tesla Model 3 werd gepresenteerd waren de eerste reacties niet mals. Waar zijn de knoppen gebleven? Later bleek Tesla vooruit te lopen op de rest. Inmiddels zijn bij zoveel moderne auto’s de fysieke knoppen verdwenen en zit alles weggestopt onder menu’s op touchscreens. Denk aan bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3

Niet iedereen is daar even blij mee. Er gaat toch niks boven het indrukken van een knop om bijvoorbeeld de stoelverwarming aan te zetten of om de volume harder of zachter te zetten. Je weet de knop blindelings te vinden, wel zo veilig tijdens het rijden. Turen op een scherm tijdens de autorit om maar de juiste instelling te vinden valt niet altijd mee.

Het is natuurlijk gedaan vanuit kostenbesparing. Alles lekker in één scherm verwerken scheelt gewoon enorm voor autofabrikanten. Toch kan ik me zo voorstellen dat je terugverlang naar een auto met knopjes.

Tesla fysieke knoppen

Goed nieuws als je een Tesla Model 3 of Y rijdt, want fysieke knoppen komen eraan! Het is niet de Amerikaanse autofabrikant die dit introduceert, maar het is een aftermarket oplossing.

Het is een accessoire genaamd Ctrl-Bar en via crowdfundingsplatform Indiegogo moet het project aan de man gebracht worden. Met de Ctr-Bar kun je via een knop de climate control in de auto bedienen Daarnaast zijn er nog vier programmeerbare knoppen die je naar eigen wens kunt instellen. Bijvoorbeeld om de stoelverwarming mee te bedienen of de ruitenwissers.

Het Noorse initiatief heeft 25.000 euro als doelstelling ingesteld om het project tot een succes te maken. Blijkbaar zitten meer mensen te wachten op een Tesla met fysieke knoppen. Inmiddels heeft het project al meer dan 35.000 euro opgehaald.