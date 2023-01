Betaald parkeren levert gemeentes meer op

Door maatregelen is betaald parkeren een nog belangrijkere bron van inkomsten voor gemeentes geworden.

Autorijden in de stad. Je doet het eigenlijk als het niet anders kan, want voor je lol in een stadscentrum rijden is niemand aan te raden. Behalve als je een Mercedes-AMG of Volkswagen Golf hebt met knetterende uitlaten. Dan moet je dat aan iedereen laten zien en horen natuurlijk. Maar voor wie niet in deze categorie valt: blijf lekker weg uit het centrum met je auto.

Betaald parkeren 2023

Niet zozeer vanwege een niet zo plezante rijervaring, maar vanwege parkeergelden. Duur, duurder, duurst. Gemeenten verzinnen er van alles op om het parkeren in de stad duurder te maken. De ene gemeente gaat daar verder in dan het andere. Feit is dat gemeenten verwachten meer op te halen met parkeergelden.

Volgens het CBS hebben gemeenten voor 2023 begroot dat ze 1,2 miljard euro aan betaald parkeren gaan verdienen. Een stijging van meer dan 7 procent in vergelijking met 2022. Niet alleen verwachten ze meer bezoekers, maar diverse gemeentes hebben ook maatregelen genomen om meer te kunnen verdienen aan betaald parkeren.

De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld. De stad aan de Maas is sinds dit jaar bezig om alle locaties voor betaald parkeren tot 23:00 betaald te maken. In sommige delen van de stad kun je bijvoorbeeld na 18:00 gratis staan. Dat gaat 23:00 worden. In 2026 moet dit project afgerond zijn. De gemeente verwacht met deze aanpassing meer geld in het laatje. Ook worden de tarieven voor kort parkeren op straat in het centrum duurder.

Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn er een aantal die flink meer parkeeropbrengsten verwachten. Onder andere Haarlemmermeer en Amersfoort denken dit jaar 35 en 26 procent meer te verdienen. De nieuwe situaties zijn dan ook te merken. In het geval van Haarlemmermeer is het zo dat het (nog) duurder is geowrden om bij Schiphol te parkeren. En Amersfoort heeft de tarieven voor parkeren op straat met 50 procent verhoogd.