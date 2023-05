Top Gear-personeel getraumatiseerd door crash Flintoff

De Top Gear-crash in december was toch heftiger dan de eerste berichten deden vermoeden.

Allerlei gekke dingen uithalen met auto’s kan zeer vermakelijke tv opleveren, maar een ongeluk ligt altijd op de loer. Richard Hammond is twee keer goed weggekomen van een crash die zomaar fataal had kunnen zijn. Afgelopen december was het weer raak, toen een van de nieuwe Top Gear-presentatoren (Freddie Flintoff) crashte.

Het was in eerste instantie niet duidelijk wat er precies gebeurd was, maar het leek relatief mee te vallen. De situatie was namelijk niet levensbedreigend en er werd ook gezegd dat de crash niet op hoge snelheid was gebeurd.

De afgelopen tijd is er stukje bij beetje meer informatie naar buiten gekomen en het blijkt toch een nare crash te zijn geweest. Ook voor degenen die erbij waren. Volgens The Daily Mail zijn sommige aanwezigen zelfs getraumatiseerd. Om die reden zouden diverse medewerkers zich nog steeds ziek melden.

Wat heeft er zich precies afgespeeld? De aanleiding van het ongeluk is niet bekend, maar we weten wel dat Freddie crashte met een Morgan Super 3 (de nieuwe driewieler). Dat is ongeveer de slechtste auto om te crashen, want je hebt minimale bescherming en geen airbags. Flintoff droeg ook geen helm.

Daardoor heeft hij zware verwondingen opgelopen aan zijn kaak en meerdere ribben gebroken. Tot overmaat van ramp liet de medische hulp te wensen over. Er zou geen brancard voorhanden zijn geweest en het duurde drie kwartier voordat hij met een helikopter kon worden afgevoerd.

Na de crash zijn de verdere opnames van Top Gear begrijpelijkerwijs stopgezet. Het is ook niet duidelijk of Flintoff nog terug gaat komen als presentator. En daarnaast zijn er dus ook werknemers bij wie het niet in de koude kleren is gaan zitten.