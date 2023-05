Wie betaalt bijna 50k voor deze Z4 op Marktplaats?

Je hebt ‘m waarschijnlijk al door: dit is geen normale Z4.

De BMW Z4 van de E85-generatie is qua design een beetje ‘hate it or love it’, maar het is wel een rasechte roadster. Een softtop, een lange motorkap, een zescilinder, een uitstekende wegligging, wat wil je nog meer? En dat alles voor een schappelijke prijs.

Helaas geldt dat laatste niet voor het exemplaar wat we vandaag behandelen. Zoals de echte kenners al hadden gezien gaat het hier om een Alpina Roadster S. Met een oplage van 370 stuks is dit een zeer exclusieve roadster.

Dat zie je er niet meteen aan af, want zo in het zwart zonder striping val je absoluut niet op tussen de normale Z4’s. Ook qua uitlaten heeft Alpina het heel bescheiden gehouden. Het zijn de velgen, het spoilertje en de afwijkende voorbumper die weggeven dat het om een Alpina Roadster S gaat.

Zoals gewoonlijk heeft Alpina niet de M-versie als uitgangspunt genomen. Dat kon ook niet, want de Z4 M was er nog niet toen de Roadster S uitkwam in 2004. Toch heeft de motor wel degelijk M-genen. Die is namelijk gebaseerd op het blok dat in de Amerikaanse uitvoeringen van de E36 M3 en Z3 M lag.

Dat blok was oorspronkelijk 3,2 liter groot en leverde 240 pk. Alpina heeft de zes-in-lijn echter opgeboord naar 3,4 liter. Samen met nog wat andere aanpassingen resulteerde dit in 300 pk aan vermogen en 360 Nm aan koppel.

Waar Alpina gewoonlijk kiest voor het comfort van een automaat (zelfs bij de Z8), kreeg de Roadster S een handbak. In plaats van de standaard Getrag-zesbak van de Z4 3.0i, was dit een handbak van ZF, met eveneens zes versnellingen.

Verdere aanpassingen zijn er in de vorm van andere dempers en veren en een Eisenmann-uitlaat. Het interieur kreeg ook een make-over van Alpina, al ziet het er in dit geval niet zo spannend uit omdat alles zwart is.

Mocht je dus iets bijzonders zoeken, zonder dat je op wil vallen, dan is de Alpina Roadster S op Marktplaats perfect voor jou. Je moet alleen wel even een bedrag van €47.900 ophoesten. Dat is toch heel veel geld voor een Z4, terwijl de kilometerstand (133.558 km) niet eens heel laag is.