Internationale pers over Verstappen in Monaco

Dit had de internationale pers te zeggen over de prestaties van Verstappen in Monaco.

Er staat dit seizoen geen maat op Max Verstappen. De regerend wereldkampioen laat op dit moment niet veel heel van de concurrentie. Afgelopen weekend was het weer raak. Op Monaco leek het erop alsof Mercedes GP, Scuderia Ferrari en Aston Martin Racing een klein speldenprikje konden uitdelen.

Nu ging het bij sommige teams op meerdere punten mis. Maar Verstappen bleef foutloos. Daar zijn wij als Nederlanders natuurlijk enorm van onder de indruk. Het succes van Verstappen straalt ook op ons af. Nu kunnen wij ook feest vieren en in de middag al beginnen met drinken. Waarschijnlijk.

Internationale pers over Verstappen Monaco

Maar hoe kijken ze over de grens naar de prestaties van Verstappen? Volgens Hamilton was ‘de Red Bull weer te snel dit weekend‘. Dat zijn rake woorden van de bijna achtvoudig wereldkampioen. Heeft Hamilton een punt is of is er wel degelijk een Verstappen-factor geweest volgens de internationale kenners?



Marca

Bij de Spaanse krant Marca zijn ze uiteraard in hun nopjes van niemand minder dan, eh, Fernando Alonso. Het is immers alweer een paar jaar geleden dat de Spanjaard de tweede plaats haalde in een race. Wel balen ze ervan dat Alonso koos voor medium-banden in plaats van Intermediates. Over Verstappen verder niets dan lof. Ook in Spanje zijn ze ervan overtuigd dat Alonso onder normale omstandigheden achter Verstappen zal rijden. Wel stippen ze fijntjes aan dat het niet alleen de RB19: Verstappen haalde in de kwalificatie en in de race het maximale uit de auto, terwijl veel andere coureurs een foutje maakten.

BBC

Ondanks dat Red Bull een Brits team is en de teambaas getrouwd is met Ginger Spice, willen ze bij de BBC graag een ander team zien winnen dit seizoen. Na Monaco zien ze dat niet meer gebeuren zonder dat er iets geks gebeurt. En zelfs de regen kon Verstappen niet stoppen, ondanks dat Verstappen bij Portier de vangrail aanraakte. De Britten zijn dus nog vrij gereserveerd. Nu is dat sinds 12 december 2021 het geval.

Auto, Motor und Sport

De Duitse pers is misschien wel de meest objectieve, want met alleen Hülkenberg (en dat is bijna een Nederlander) is er voor hen niet veel te supporten. Bij Auto, Motor und Sport wijten ze de overwinning van Verstappen ook een beetje aan geluk. Ook Verstappen raakte namelijk diverse malen de vangrail, maar bij hem ging dat wel goed en bij andere coureurs liep dat verkeerd. Wel hield hij uitstekend het hoofd koel volgens de Duitsers, terwijl anderen meer fouten (bleven) maken.

l’Equipe

In Frankrijk bij l’Equipe twijfelden ze er geen moment aan dat Verstappen de race zou gaan winnen. Zelfs de regen kon daar geen verandering in brengen. Ondanks de druk van Alonso zagen de Fransen dat Verstappen geen moment in de problemen kwam. Uiteraard waren ze heel erg blij met de derde plaats van Esteban Ocon en natuurlijk hebben ze pagina’s vol kunnen schrijven over de soap bij Alpine.

Gazetto Dello Sport

Bij de speciale Gazetta Motori-afdeling van de roemruchte Gazetto Dello Sport gaan ze uiteraard in op de GP van Monaco 2023. De race kenden volgens hen twee gezichten: een droge en een natte. In beide gevallen werden beide races gedomineerd door Max Verstappen, die ‘danste tussen de muren’. de combinatie tussen Verstappen en Red Bull is ‘een pakket van staal’. Heerlijk, die Italianen!

