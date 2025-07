Ultra zeldzame pick-up voor een prikkie

Wie haalt deze zeer zeldzame pick-up truck van Marktplaats op voor een prikkie?

Het is vakantietijd en je kunt morgen Europa in trekken. Je mag zelfs de Tabbert van je schoonfamilie lenen, maar ja, dat gaat nou even net niet achter de Volkswagen ID3 van de baas.

Gelukkig is er dan Marktplaats. Zonder al teveel zorgen kun je deze ultra zeldzame pick-up truck op de kop tikken, de maximaal 2.300 kilogram wegende sleurhut van schoonpapa aankoppelen en wegrijden.

Ssangyong Actyon Sports 2.0L Xdi Pick-up

Deze origineel Nederlandse Koreaanse pick-up is bijna uniek in ons land. Er is er namelijk nog één in ons land op Nederlands kenteken. Maar goed je rijdt dus wel echt iets bijzonders.

De Ssangyong pick-up is uit 2011 (volgend jaar ook nog eens youngtimer!) en heeft een dikke 142 pk sterke dieseltor onder de motorkap. Met 291.057 kilometer ervaring is hij behoorlijk grondig ingereden. De diesel is een euro 5 motor, dus je mag tot 1 januari 2027 gewoon de milieuzones inrijden. Ideaal. APK heeft ie ook, tot maart 2026 dus je kunt morgen op pad.

Airco en stoelverwarming

Het is natuurlijk een werkpaard waar je maximaal met twee personen in kunt, maar hij is wel voorzien van opties hoor! Hij heeft stoelverwarming en airconditioning, startblokkering en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Oh en een Parrot bluetooth systeem voor je telefoon.

Er is je pas één eigenaar voorgegaan en die heeft er dus dik 20 duizend kilometer per jaar mee gereden. De verkoper van de pick-up op Marktplaats vindt dat de auto er nog netjes uitziet voor zijn leeftijd, wij vinden dat ie wel even langs de poetser moet.

Let wel even op, de prijs van slechts 2.750 euro is exclusief BTW (ideaal voor @nicolasr? Heeft hij deze maand al een auto gekocht?). Het is een handel-exportprijs staat erbij, maar wat let je om deze parel gewoon in Nederland te houden? Koop dan?