Amsterdam maakt het nog bonter dan bont!

Parkeren in Amsterdam is onbetaalbaar, maar nu maakt Amsterdam het wel erg bont met boetes als je nog niet eens hebt geparkeerd…

Als je met de auto naar Amsterdam gaat moet je goed voorbereid zijn. Mag je auto het reservaat Amsterdam überhaupt in én heb je genoeg spaargeld om een paar uur te kunnen parkeren.

Iedere dag rijden scanautootjes door de stad om je kenteken te scannen en te controleren of je wel netjes je spaarsaldo hebt overgemaakt naar de gemeente om je auto eventjes op een schaarse parkeerplek te stallen.

Daar kun je van alles van vinden, maar het is nu eenmaal zo dat je moet betalen voor parkeren in de stad Amsterdam, doe je dat niet dan kun je een bekeuring verwachten. Vroeger moest oom agent die uitschrijven, toen kwamen er BOA’s en nu gaat alles dus volledig automatisch.

Overijverige scanauto

Maar ook die scanauto’s zijn niet net mensen. Alles automatisch kan ook wel eens mis gaan zo lezen we in stadskrant Het Parool. Een scanauto in Amsterdam schreef namelijk een parkeerboete uit aan een rijdende auto. Je leest het goed, een rijdende auto.

Het slachtoffer van de bekeuring vroeg de beelden op van de scanauto en op de foto’s is perfect te zien hoe de bestuurder van een Volvo de scanauto tegemoet rijdt en passeert in een straat in Amsterdam-Zuid.

Bizarre boetes Amsterdam

Het is om twee redenen bizar dat deze boete zijn weg vond naar de Volvo eigenaar. Want de scanauto mag niet aanslaan op een rijdende auto, maar alle geconstateerde overtredingen worden ook nog eens door een levend persoon gecontroleerd op kantoor voordat de de bekeuring op de post gaat.

De gemeente Amsterdam trekt het boetekleed aan en onderzoekt waar het fout is gegaan. Zou niet moeten kunnen en hebben ze nog nooit meegemaakt… De stadscourant vraagt het ook nog even na bij Mark Bergers van Boete.nu. Die heeft een iets andere mening.

Hij classificeert de werkwijze van de gemeente als niet zorgvuldig en geeft aan dat 60 tot 70 procent dan de parkeerboetes waartegen bezwaar wordt aangetekend kwijtgescholden wordt. Dat is een waanzinnig hoog percentage.

Vijftig missers per dag

Die cijfers onderschrijft de gemeente. Per jaar worden er zo’n 50 miljoen voertuigscans uitgevoerd waarvan 750 duizend stuks uitdraaien op een parkeerboete. Van de bekeurden maakten 123 duizend stuks bezwaar en in 65 procent van de gevallen bleek dat terecht.

Overigens ligt in 75 procent van de gevallen die bezwaar maken tegen de boetes in Amsterdam de fout bij de parkeerder die zijn kenteken bijvoorbeeld verkeerd heeft ingevuld of het nummer van de verkeerde zone invult op de parkeerapp. In een kwart van de gevallen ligt de fout aan de andere kant. Bijvoorbeeld het verkeerd lezen van het kenteken of een foute beoordeling op kantoor. Zoals in dit geval dus.

In totaal ging het in 2024 om zo’n 18 duizend onterechte boetes, wat neerkomt op vijftig stuks per dag. Het loont dus de moeite om boetes die je binnen krijgt te controleren en bij twijfel zeker bezwaar te maken.

Het “slachtoffer” van deze onterechte boete maakt bezwaar, maar moet wel eerst de boete van 81 euro aftikken voor hij dat bezwaar daadwerkelijk in kan dienen. Na behandeling krijgt hij dan vervolgens zijn geld weer terug. Zo hebben we dat nu eenmaal geregeld in Nederland… Oh, en naar Rotterdam vluchten helpt niet…

Fotocredit: marcel050 via Autoblog Spots