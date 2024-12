Racemerk komt uit het niets met deze waterstof pick-up

De pick-up moet aanvoelen als een diesel.

De strategie van verschillende nieuwe merken is vrij simpel: bouw een dure, toffe eerste auto om je merk wat status te geven. Kom een paar jaar later terug met een model voor de massa. De luxe status moet dan zorgen voor wat extra klanten. Eenzelfde tactiek lijkt Scuderia Cameron Glickenhaus nu te hanteren. ”Scuderia Cameron wie?”, kun je nu denken.

Oprichter en eigenaar James Glickenhaus richtte zijn merk op voor miljardairs die niet nog een Lambo, Ferrari of McLaren willen. Om wat naamsbekendheid te genereren, zette hij ook een raceteam op dat (zonder veel succes) meedoet aan de 24 Uur van Le Mans. Vervolgens verkocht hij straatlegale versies van zijn Le Mans-racers.

Nu is het moment gekomen voor een auto voor de massa. Die massa zijn volgens het merk zakelijke rijders, politieagenten, jachtopzieners en boeren. Wat voor auto past daar beter bij dan een pick-up op waterstof? Een paar jaar terug toonde Glickenhaus al een eerste concept, maar nu gaat het Amerikaanse merk dieper in op het concept.

De pick-up van Glickenhaus

Voor toekomstige eigenaren moet de pick-up dezelfde capaciteiten, prestaties en kosten als een pick-up met een dieselmotor. Wat het prijskaartje precies is, weten we nu nog niet. Wel deelt Glickenhaus dat je ruim 1.280 kilometer ver moet kunnen komen met een setje volle waterstoftanks. De laadbak meet 1,83 of 2,44 meter en de pick-up heeft twee of vier deuren.

Eigen gebrouwen waterstof in je pick-up

Zoals je hierboven ziet, is het de bedoeling dat je de waterstoftanks in en uit kunt laden. Zo kun je tankjes klaarzetten met waterstof in plaats van steeds naar het waterstoftankstation voor een volle tank. Maar misschien hoef je helemaal nooit naar een tankstation. Glickenhaus wil een eigen unit verkopen waarmee je zelf waterstof kunt brouwen met behulp van zonne-energie en water uit de kraan.

Wanneer de pick-up klaar moet zijn en in welke delen van de wereld je het werkpaard kunt kopen, is nog niet bekend. Glickenhaus hoopt binnenkort het eerste prototype te kunnen bouwen. In de tussentijd wil Glickenhaus ook nog eens racen tegen Elon Musk met een offroader.

Bron: Scuderia Cameron Glickenhaus