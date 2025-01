Unieke Bugatti Bolide steelt de show in Brussel

In Brussel kun je voor de eerste en de laatste keer van je leven een Bugatti Bolide zien.

Bugatti’s zijn sowieso geen auto’s die je dagelijks tegenkomt, maar de kans dat je een Bolide gaat spotten is wel heel klein. Niet alleen omdat er maar 40 van gemaakt worden, maar ook omdat deze auto niet de weg op mag. De Bolide is puur een circuitspeeltje. Dat is misschien maar goed ook, want dan doen klanten eindelijk eens wat anders dan stapvoets door de stad rijden met hun Bugatti.

Net als de Chiron Super Sport levert de W16 in de Bolide 1.600 pk en evenzoveel Nm. De Bolide is echter een stuk lichter. Waar de Chiron SS circa twee ton weegt, is de Bolide maar 1.450 kg zwaar. Dat betekent dus dat iedere pk maar 0,9 kg mee hoeft te sleuren. De Bolide is overigens ook extreem laag, met een hoogte van precies 1 meter.

Nog een belangrijk verschil met de Chiron is natuurlijk de aerodynamica. De Bolide ziet er bizar uit, maar dat heeft allemaal wel een functie. De gigantische achtervleugel en de splitter genereren samen 2.630 kg (!) aan downforce bij 320 km/u.

De Bolide die in Brussel staat is nog eens extra bijzonder, want deze auto viert een 100-jarig jubileum. Niet dat van Bugatti zelf (het merk bestaat al sinds 1909), maar van de legendarische Type 35. De babyblauwe kleur verwijst naar die auto. Iets minder historisch verantwoord is het rode carbon.

Op de haaienvin aan de achterkant zie je allemaal verschillende kleuren, die ogenschijnlijk random zijn. Hier zit echter ook een betekenis achter. Dit is een hoedtik naar verschillende concurrenten van de Type 35. Zo zien we voorbeeld British Racing Green en Ferrari-rood.

Waar de Bolide eerst als concept car werd gepresenteerd, is dit een prototype wat daadwerkelijk in actie is gekomen op diverse circuits. Dit is één van de twee prototypes die Bugatti gebruikt heeft. Uiteindelijk worden er 40 van gebouwd voor klanten, met een prijskaartje van circa €4 miljoen. Mocht Perridon er eentje bestelt hebben: omdat het een circuitauto is komt er geen BPM meer bovenop. Dat scheelt.