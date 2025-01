Porsche geeft het goede voorbeeld met deze 992.2 Cabrio

Deze nieuwe 911 heeft een interessante kleurstelling, en daar is het PTS-programma niet eens aan te pas gekomen.

Het mag gezegd worden: het gaat al een stuk beter met de kleurtjes van de 911’s dan pak ‘m beet 15 jaar geleden. Toch zien we nog iets te vaak 911’s in dodelijke saaie grijze of zwarte kleuren. Het is met afstand de bestverkochte sportwagen van Nederland, dus een onderscheidende kleurstelling kan zeker geen kwaad.

Op de Autosalon van Brussel heeft Porsche de nieuwe 992.2 staan en daarmee geven ze het goede voorbeeld. Dit exemplaar is namelijk uitgevoerd in een gedurfde kleurstelling: lichtgeel met een blauwe kap en dito interieur.

En het mooie is: je hoeft niet eens de portemonnee te trekken voor PTS-kleuren of een Sonderwunsch-samenstelling. Het lijkt te gaan om de nieuwe kleur Cartagenageel, die gewoon tot het standaard kleurenpallet behoort van de 992.2. Je betaalt wel een meerprijs van €2.116, maar het is een stuk goedkoper dan een PTS-kleur van €11.200. De blauwe kap en interieur kun je ook gewoon aanvinken in de configurator.

Verder zien we natuurlijk de nieuwe voor- en achterbumper van de 992.2. In dit geval zijn dat de optionele SportDesign-bumpers. Aan de achterkant zijn de verschillen minimaal, maar de voorkant oogt wel duidelijk agressiever dan voor de facelift.

De 911 is er natuurlijk niet goedkoper op geworden. Voor een 911 Carrera Cabrio met 394 pk betaal je in Nederland minimaal €207.632. Als je de auto zoals hierboven wil hebben, met leuke kleurtjes, SportDesign-pakket en Spyder RS-velgen zit je al op €226.143. En dan hebben we verder nog niks aangevinkt…