Urus van Enzo Knol te koop?

De kilometerstand moet naar beneden. Of de prijs. Want die is fors. Wel een dikke auto.

We schrijven geregeld over de dikke auto’s waarin YouTubers rijden. ‘YouTubers’ is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei personen die met hun talenten enorm veel volgers hebben. Mede daardoor zijn ze in staat om enorm dikke auto’s te rijden.

Vervolgens is het dan tijd voor ons om morele superioriteit te vertonen en te doen als we ze allemaal echt niet kennen (‘wie is dat?’). Als je echt een academische nerd bent die alleen het nodige weet, ken je de YouTubers niet.

Maar ja, dan dien je wel onder een steen te leven. Als je Enzo Knol niet kent, dan heb je redelijke oogkleppen op. Hij is de Henny Huisman van 2022. Zo ongeveer.

Urus van Enzo Knol?

Maar ja, ook een bekende YouTuber kan weleens zin hebben een andere auto en zal zijn huidige wagen moeten verkopen. Volgens deze advertentie dan. Daarom is dit nu jouw kans om de Lamborghini Urus van Enzo Knol te kopen! Als de advertentie tenminste ECHT is. Dan bedoelen we niet een soortgelijke auto of eentje waar hij een weekje mee heeft gereden. Nee, het is de ‘echte’ Lamborghini Urus van Enzo Knol, als we op de foto’s af mogen gaan.

Want het kenteken is identiek. Als we kijken op de YouTube-startpagina van De Heer Knol, dan zien we dat hij de nodige escapades heeft uitgehaald met de Urus. Dat niet alleen, Enzo heeft de Urus ook flink gebruikt waar die voor bedoeld is: rijden. Dat gebeurt niet met alle Lamborghini’s.

100.000 km (!)

De Lamborghini Urus van Enzo Knol zou er namelijk 100.000 km op hebben zitten. Een ton! Dat zijn flinke kilometers voor een 2.300 kilogram zware crossover met 4.0 Biturbo V8. Die tankpas zal wel tot de draad versleten zijn. De auto komt uit 2019, dus er is dik 30.000 km per jaar mee gereden.

Nu hoop je ergens dat die ton tot uiting komt in de verkoopprijs. Dat is – helaas – niet het geval. De prijs is namelijk volgens de advertentie alsnog een bijzonder heftige 300.000 euro. De nieuwprijs voor een Urus is ietsje meer dan 3 ton voordat je met de opties aan de slag gaat. De advertentie kun je hier bekijken. Echt of nep?

Meer lezen? Dit zijn de YouTube-auto’s van Nederland!

Met dank aan Kevin voor de tip!