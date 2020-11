Dit zijn de YouTube auto's van Nederland - Autoblog.nl

YouTube is lucratieve business, wat zich bewijst in de auto’s die sommige van de grote namen zich kunnen veroorloven.

Als jij ouder bent dan een jaar of 25, dan zal je waarschijnlijk niet zo veel hebben met dit artikel. Klik maar snel weg, we gaan het namelijk even hebben over de wondere wereld van YouTube.

Auto’s op YouTube

In Nederland hebben wij namelijk ook een groot aantal mensen die ‘YouTuber’ zijn. Wij kaderen dat af naar het hebben van een YouTube-kanaal, waarmee de bekendheid is vergaard en het geld mee is verdiend. Een deel van deze YouTubers besluit dat geld – en het is lucratieve business – te gebruiken voor het kopen van gave auto’s.

Op de redactie is het ook een grote warboel van kennis als het gaat om ’s lands YouTubers. Met behulp van onze social media-afdeling en onderzoek van ondergetekende hebben we een lijstje kunnen opstellen van de YouTube auto’s van 2020. Dit lijstje bestond al in 2018, maar inmiddels hebben er genoeg veranderingen plaatsgevonden. Om het even af te kaderen:

Don de Jong

896.000+ abonnees

Don de Jong (Don op YouTube) is de reden voor dit lijstje. Momenteel verplaatst hij zich namelijk in een ook niet bescheiden Audi RS6 Avant Performance. Tot zover wat we zeker weten.

Het nieuws is volgens geruchten namelijk dat De Jong een Lamborghini Huracán Performante heeft bemachtigd. Het zou gaan om dit exemplaar. Er is nog niks bevestigd, iets met wandelgangen. Ondenkbaar is het echter niet.

Roy Beszelsen (Royalistiq)

828.000+ abonnees

Iets ‘tastbaarder’ is een vriend van Don: Roy Beszelsen, beter bekend als Royalistiq. Die wist recent een bijna net zo dikke V10-aangedreven auto als Don te bemachtigen. Het gaat om de iets bescheidenere Audi R8, maar met een Capristo-uitlaat is ingetogen niet het goede woord.

Gio Latooy

1.260.000+ abonnees

Gio Latooy, beter bekend als gewoon ‘Gio’, heeft al meerdere Range Rovers gehad. Een Evoque, een Velar en toen direct door naar de dikste: de 575 pk sterke Sport SVR van na de facelift. In het oranje met een uitlaat waar je u tegen zegt. Mooi materiaal voor de headerfoto, de Range Rover in kwestie gespot door @Kuifje. Nou wil het toeval hebben dat tussen het moment van schrijven en het moment van uploaden van dit artikel, Gio zijn SVR heeft ingeruild. Het zou gaan om een tijdelijke deal voor de SVR, waarbij de auto toch net even financieel niet haalbaar is om volledig over te nemen. De ‘concessie’ is een gloednieuwe Porsche Cayenne Coupé: ook niet verkeerd.

Giel de Winter (StukTV)

2.450.000+ abonnees

Dan de grote namen. StukTV begon ooit als kwajongensstreken van olijke vrienden Stefan Jurriens, Thomas van der Vlugt en Giel de Winter. Sinds StukTV om en om het beste Nederlandstalige YouTube kanaal is, gebruikt Giel zijn kapitaal om een mooi wagenpark neer te zetten. Privé rijdt De Winter een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Zijn andere auto was een zakelijke Audi Q8 50 TDI, maar die heeft hij recent ingeruild voor een Audi RS Q8 die ook nog eens bij ABT langs is geweest. En voorzien is van een opvallend wrapje (nog niet te zien in de video) en nieuwe velgen. Giel heeft StukTV niet gebruikt om de RS Q8 te showen, maar ging wel samen met JayJay Boske van het kanaal Day1 op pad om daar een video voor te schieten.

Enzo Knol

2.500.000+ abonnees

We zeiden net al dat StukTV om en om het beste Nederlandstalige YouTube kanaal is, want hun aantal abonnees is en blijft een nek-aan-nekrace met Enzo Knol. Laatstgenoemde heeft ook al de nodige dikke wagens gehad, niet in de laatste plaats een Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Daar nam hij na een krap jaartje al afscheid van omdat er een nóg dikkere, nou ja, duurdere SUV is: de Lamborghini Urus.

Jelle van Vucht (Jelly)

19.900.000+ abonnees

We springen even naar de Engelstalige Nederlandse YouTubers. Jelle van Vucht, beter bekend als Jelly, bewijst dat video’s maken in het Engels meer succes oplevert. Sterker nog: hij heeft meer abonnees dan Nederland inwoners. Al een tijdje geleden gaf dat Van Vucht de kans om een dikke auto te kopen: een Porsche Panamera Turbo.

Don Plevier (Gamemeneer)

1.200.000+ abonnees

Iemand die zelf niet zo uitgesproken is over zijn auto is een andere succesvolle Nederlandse YouTuber genaamd Don, deze is bekend van zijn kanaal Gamemeneer. Mag je best trots op zijn hoor, zo’n BMW M4 blijft een heerlijke ‘in-het-midden’ sportwagen. Ook hier geldt dat Don geen eigen video over de M4 heeft, maar wel JayJay Boske meenam. Ook die video kwam op Day1 terecht.

Milan Knol

1.390.000+ abonnees

De oudere broer van de eerder genoemde Enzo Knol doet ook aan YouTube: hij was zelfs eerder van de partij. Enzo groeide razendsnel en is daarmee de bekendste van de twee, maar Milan kan zich ook een prima auto veroorloven. Het is eveneens een SUV van de Volkswagen-groep, alleen is die van Milan daadwerkelijk een Volkswagen. Wel de dikste: een Touareg V6 met R-Line pakket.

Kelvin Boerma (Kalvijn)

1.270.000+ abonnees

Dan even de grote YouTube namen die het iets bescheidener houden met hun auto’s. Neem Kalvijn, YouTube-alias van Kelvin Boerma. Voor hem was ‘slechts’ een nieuwe Jeep Compass voldoende om zich voort te bewegen. Kelvin heeft het nooit over zijn auto’s, want het enige duidelijke bewegende beeld wat we hebben van de Jeep was tijdens een roadtrip-challenge.

Dylan Haegens

1.810.000+ abonnees

Eén van die auto’s die het vrij goed doet onder het YouTube publiek: Tesla. Dylan Haegens, één van de grootste YouTubers van Nederland, heeft een Model S. Coole snufjes en een milieuvriendelijke insteek: misschien wel de beste auto die je kunt hebben als niet-autofreak. Want ook Haegens toont zijn Tesla Model S – of auto’s an sich – niet vaak. Wel heeft hij een video gemaakt waarin zijn gehele wagenpark te zien is, verder bestaande uit een Volkswagen Polo, MINI Countryman en de Toyota ProAce die hij in de eerste editie van deze lijst ook had.

Jordi van den Bussche (Kwebbelkop)

13.700.000+ abonnees

In de vorige editie van deze lijst werd Kwebbelkop, ‘artiestennaam’ van Jordi van den Bussche, al genoemd omdat hij voor de #likes een McLaren 720S bestempelde als wellicht zijn bolide. In de werkelijkheid houdt hij het bescheiden met ‘slechts’ een Abarth 500: met zijn succes kan je veel en veel dikker spul kopen. Het wil nou eenmaal zo zijn dat Kwebbelkop slechts recent zijn rijbewijs heeft gehaald. Rustig beginnen dus, al moet je zo’n bommetje van een Abarth 500 niet onderschatten.

Boaz van Boggelen

523.000+ abonnees

Dan nog de categorie ‘uniek’. Audi RS3’s zijn er genoeg van in Nederland, maar die van Boaz van Boggelen – simpelweg Boaz op YouTube – is onder de jeugd van tegenwoordig de bekendste. Niet in de laatste plaats vanwege vele modificaties, uitlaat en knalblauwe wrap incluis.

Dylan Peys

372.000+ abonnees

Datzelfde geldt voor Dylan Peys. Een Mercedes-AMG A45 is in deze lijst netjes. Maar die van Peys valt extra op vanwege een tweekleurige wrap en ook hier lekker luide uitlaten.

Quentin Correia (QuCee)

473.000+ abonnees

Je moet ergens eindigen en wij doen dat met de opvallendste ‘standaard Golf’ van Nederland. QuCee, YouTube naam van Quentin Correia, is wat YouTube betreft niet van de snelle auto’s en extreme lifestyle. Nee, gezinsman QuCee heeft een heerlijk modale grijze Volkswagen Golf 1.6 TDI. Tot voor kort met een dikke deuk in de zijkant. Absolute Motors voorzag de Golf van een nieuw kleurtje en nieuwe velgen, waardoor deze kilometervreter er weer helemaal tegenaan kan. Ook hiervoor geldt dat auto-filmende duizendpoot JayJay Boske het verslag doet op zijn kanaal Day1.

BONUS: Chahid Charrak (Dutch Performante)

212.000+ abonnees

Om van deze lijst niet een soort Quote 500-kopie te maken, was een must dat de auto’s en de vergaarde fame te danken is aan een YouTube carrière. Toch weet de man achter het kanaal Dutch Performante genaamd Chahid Charrak overal en nergens op te duiken op YouTube. Charrak heeft zijn vermogen opgebouwd met een bedrijf gericht op sanitair, maar zit nu met zijn goud gewrapte Huracán Performante left, right and center als het gaat om Nederlandse YouTube auto’s. Zijn kanaal heeft op moment van schrijven 212.000 abonnees vergaard in enkele maanden.