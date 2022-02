Vrije bandenkeuze F1-teams seizoen 2022

Met de vrije bandenkeuze voor F1-teams hoeven we niet meer kunstmatige spanning te aanschouwen in Q2.

Het seizoen 2022 komt dichter- en dichterbij. Eindelijk is Lewis Hamilton weer ‘actief’ op de socials en geeft hij interviews. Bijna tegelijkertijd is de oude race-director ontslagen. Dat is overigens niet een geheel correcte term, daar hij een andere positie bij de FIA aangeboden heeft gekregen. Of hij deze heeft aangenomen, is niet bekend. Dat er gesproken wordt over ‘ontslag’ is niet erg vreemd, je kan het nauwelijks een promotie noemen.

Maar door al dat tumult sneeuwen er een paar dingetjes onder, want er verandert een redelijk belangrijk aspect van het bandenreglement. Sinds 2014 is dat hetzelfde geweest. Als je de top 10 haalt, start je vanaf de band waarmee je de top 10 (in Q2 dus) behaalt.

Competitief element

Het was de bedoeling om hiermee een competitief element toe te voegen, zodat sommige teams met geel in Q2 probeerde te kwalificeren. Dan wordt het lastiger om Q3 te halen, maar je hebt op zondag een voordeel dat je eerste stint een stukje langer is. Die regel gaat dus nu in zijn geheel op de schop. Je kunt in elke sessie je eigen banden kiezen, evenals bij de start.

De uitwerking was namelijk een betje voorspelbaar. De snelle teams Mercedes en Red Bull kwalificeerden op de gele banden in Q2. Hierdoor was het in de race nog enigszins close, maar na de eerste pitstops was het verschil ineens enorm. Echt leuk voor de kijkers is dat niet natuurlijk.

Vrije bandenkeuze F1-teams aankomend seizoen

Vanaf 2022 zal het hetzelfde verlopen als voorgaande jaren met regenachtige omstandigheden. Dan hadden de teams ook gewoon de vrije keuze. Dit betekent dat er tijdens Q2 geen kunstmatige spanning is en iedereen gewoon elke sessie zo hard kan gaan als ‘ie wil.

De teams kunnen dus zelf bepalen welke banden ze gebruiken bij de start. Hard, medium en soft. Met de nieuwe banden (inclusief 18 inch velgen) is het nog maar de vraag hoe sterk de degradatie is en hoe vaak er gestopt dient te worden. Wellicht dat deze regel daarom is toegepast.

Via: Autosport.