Valtteri Bottas wil geen wereldkampioen worden, blijkbaar - Autoblog.nl

Valtteri Bottas lijkt geen wereldkampioen te willen worden.

Nog heel even wachten en dan is het zover: dan start het F1-seizoen weer! Joechei! Voor de buitenstaander is de spanning lastig te bevatten. Alles zal immers hetzelfde zijn als vorig jaar. En het jaar daarvoor.

Red Bull start slecht, maar wordt telkens beter. Hamilton heeft na een paar races al een onoverbrugbare voorsprong opgebouwd en bedankt het publiek daarvoor. McLaren, Renault en Racing Point (vanaf 2021 Papa Stroll Aston Martin Racing) willen nu toch echt aansluiting met de top vinden. Oh ja, dan is daar ook nog de Fin Valtteri Bottas. Hij geeft aan dit jaar wederom wereldkampioen te willen worden. Althans, daar lijkt het op.

Enerzijds is dat natuurlijk logisch. Hij is F1-coureur en hij rijdt in verreweg de beste auto van het veld. Anderzijds is dat complete kolder, want hij is juist naar Mercedes gehaald omdat hij net niet goed genoeg is om een bedreiging te vormen voor de grote Lil Lewis. Nu is Lewis Hamilton weliswaar te verslaan, in 2016 wist Nico Rosberg de WK-titel voor zijn neus weg te snoepen.

Daarbij werden diverse mentale spelletjes niet geschuwd. De spanning tussen die twee was om te snijden. Het heeft echter zijn vruchten afgeworpen, want Rosberg werd in 2016 kampioen. Is die tactiek niet iets voor Bottas? Aan Autosport laat hij weten dat hij daar geen voordeel mee denkt te behalen. De Finse coureur meent dat Hamilton zich zal ergeren aan dergelijk gedrag en daardoor alleen maar sneller zal zijn.

Ik denk dat het sterke punt van het team is, dat wij kunnen werken als één team. We kunnen hard tegen elkaar racen, maar uiteindelijk weten we allebei dat het gaat dat het team maximaal moet profiteren. We gaan niet setups geheim houden of data niet delen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gemotiveerd blijven en geen conflicten hebben. Valtteri Bottas, heeft thuis foto’s van @jaapiyo

Ai, ai, ai. Nog voordat het seizoen moet beginnen, lijkt Bottas zich dus al te vinden in de rol van tweede coureur van het team. Want als er iemand op de rem moet trappen om een ongeluk te voorkomen is dat Bottas, niet Hamilton.

Veel mensen hebben al gesuggereerd dat ik moet veranderen in een type als Nico Rosberg. Echter, ik ben niet Nico Rosberg. Ik maak liever het verschil op de baan op een eerlijke manier. Daarnaast, ik ken Lewis nu al een tijdje. Ik weet dat er geen voordeel is om gemene spelletjes te spelen. Hij wordt chagrijniger en gaat alleen maar sneller rijden. Zoals ik rij, wil ik hem gaan verslaan. Valtteri Bottas, wordt tweede in het WK dit jaar

Dat is helaas voorlopig nog niet gelukt. Ondanks dat Hamilton nog niet getekend heeft voor 2021, is hij nu al de gedoodverfde kampioen voor het aankomende seizoen.

Nu is het alleen maar de vraag of het erg is dat Valtteri Bottas geen wereldkampioen ‘wil’ worden. Bottas is een redelijk goede coureur, terwijl Hamilton buitencategorie is. Hij mag nu constant vooraan meerijden, in plaats van sukkelen achter in het middenveld. Daarbij zal de rijderstitel niet voor hem zijn weggelegd, maar is hij wél een belangrijke buffer voor Hamilton en sprokkelt hij veel twee punten binnen voor de constructeurstitel.