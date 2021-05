Valtteri Bottas is klaar met Mercedes - Autoblog.nl

Valtteri Bottas gelooft het wel, hij wil van zijn Mercedes af en jij kunt de AMG GT van hem kopen!

Er lijkt wat spanning te staan op de relatie tussen Bottas en zijn werkgever. Alleen al afgelopen weekend gaf hij een signaal af aan Lewis Hamilton en Mercedes met zijn rijgedrag HAM hem wilde inhalen. En nu heeft de Fin besloten zijn Mercedes-AMG GT te verkopen.

Al deze artificiële verontwaardiging is natuurlijk pure speculatie. Maar dat is ook zo leuk aan de Formule 1. In het weekend racen, doordeweeks ouwehoeren over gebeurtenissen en ontwikkelingen tussen teams en coureurs. De AMG GT van Bottas stamt uit 2018. Best logisch dus dat je na een paar jaar toe bent aan een upgrade. Zou ik ook doen met een miljoenensalaris.

De AMG GT van Bottas

De auto van Bottas is een blauwe Mercedes-AMG GT, met 16.000 kilometer op de teller. Nu is de auto van zichzelf niet zo bijzonder. Bovendien is Bottas niet bepaald een grootheid in de Formule 1. Om de verkoop vlot te laten verlopen heeft de Fin daarom iets verzonnen. Met de aankoop komt Bottas in persoon je de sleutels overhandigen. Daarnaast ga je karten met de Mercedes-rijder in het Valtteri Bottas Racepark in Lahti, Finland. Misschien dat je achteraf nog samen een stomende sauna pakt. Wie weet..

Bottas wil 190.000 euro zien voor zijn blauwe AMG. De nieuwprijs bedraagt 230.000 euro. Oftewel, een afschrijving van zo’n 13.000 euro per jaar als hij de auto voor de vraagprijs weet te verkopen. Niet slecht voor dit type auto.