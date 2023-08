Van deze Italiaanse exoot staat er maar 1 op Nederlands kenteken

En je raadt het al: hij kan van jou zijn.

Een Italiaanse exoot bezitten, wie wil dat nou niet? Omdat een Ferrari of Lamborghini zo afgezaagd is hebben we vandaag een écht bijzondere Italiaanse sportwagen voor jullie. Van deze auto staat er maar eentje op Nederlands kenteken, en dat is eigenlijk al meer dan jou zou verwachten.

We zullen het maar meteen verklappen: we hebben het over een De Tomaso Guarà. Dit is de minder bekende opvolger van de legendarische Pantera. Dat dit model zo obscuur is heeft voor een groot deel te maken met het feit dat er ook veel minder van gebouwd zijn.

De Guarà is geen klassieke schoonheid zoals de Pantera en de Mangusta dat waren, maar het is wel een volstrekt uniek ontwerp. Dit is een auto zoals ze die alleen in de jaren ’90 konden ontwerpen. Het ontwerp is overigens niet afkomstig van een van de grote Italiaanse designhuizen, maar van Synthesis Design. Dat doet waarschijnlijk weinig belletjes rinkelen.

Qua techniek lijkt de Guarà wel degelijk op zijn voorgangers, want ook deze De Tomaso heeft een V8 middenmotor, afkomstig van Ford. Dat wil zeggen: de latere varianten, want eerst werd een BMW V8 gebruikt. Later kreeg de Guarà alsnog een Ford V8, om precies te zijn een 4,2 liter V8 met supercharger, goed voor 320 pk.

Om het gewicht te beperken is er gebruik gemaakt van kevlar en glasvezel voor de carrosserie en aluminium voor het chassis. De Ford V8 is helaas wel wat zwaarder dan de BMW V8. Amerikanen kijken niet op een kilootje meer of minder. Het gewicht van de Guarà komt daarmee uit op 1.400 kg, waar de BMW-versie maar 1.200 kg woog.

De Guarà is het laatste wapenfeit van Alejandro De Tomaso, voor zijn dood in 2003. Daarna ontwikkelde het merk nog de Biguá, getekend door Gandini, maar die auto kwam uiteindelijk op de markt als Qvale Mangusta. Daarmee verdween de naam De Tomaso, voordat de P72 op het toneel verscheen.

Naar verluidt zijn er van de De Tomaso Guarà slechts 52 stuks gebouwd, waarvan 38 coupés. En eentje daarvan staat dus gewoon op Nederlands kenteken, sinds 2021. Tot op heden is de auto nog nooit gespot, maar dat is ook niet zo verwonderlijk als je de kilometerstand van 5.697 km ziet.

De auto wordt momenteel geveild via Collecting Cars, waar je nog tot en met aanstaande vrijdag 19.20 een bod kunt uitbrengen. We zouden zeggen: sla je slag!

