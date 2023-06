De nieuwe Lotus Eletre maakt kilometers in Noorwegen.

Het is een exemplaar op Nederlands kenteken. Dat is mooi meegenomen, want zo kun je alvast wennen hoe de eerste EV van Lotus er op gele platen uit komt te zien. Dat is niet het enige gele aan de auto. Ook de kleur van deze Lotus Eletre is enorm sprekend. Kom maar door met deze SUV!