Dutch GP 2023: laat de oranje flares THUIS!

Een dringende oproep aan de fans om de oranje flares dit weekend niet mee te nemen naar Zandvoort.

Het ziet er op tv hartstikke leuk uit, die oranje rookwalm op de tribunes. Maar echt blij is de organisatie er niet mee. Niet alleen in Nederland overigens. Ook in Spielberg was het verboden om flares mee te nemen.

Dit jaar is er extra controle vanuit de organisatie van de Dutch GP op oranje flares. De LED-schermen worden dit jaar ook gebruikt om mee te delen dat de voorwerpen verboden zijn.

Vorig jaar zorgde een flare op het circuit van Zandvoort tijdelijk voor een rode vlag. Een fan gooide de flare op het circuit tijdens de kwalificatie. Daarnaast kan de oranje waas het zicht van de coureurs op het circuit belemmeren, met alle potentiële gevaar van dien.

De oranje flares zijn tevens slecht voor de gezondheid, zo waarschuwt Dutch GP directeur Imre Van Leeuwen tegenover Motorsport. Superleuk als iemand voor je neus een flare afsteekt en jij staat in de oranje rook. Top.

Kortom, weg met die dingen. Of de organisatie ook daadwerkelijk rugzakken gaat controleren bij de ingang van de Dutch GP dit weekend is niet bekend. Van Leeuwen roept op anderen aan te spreken in het publiek als een onverlaat een flare afsteekt. Maar ja, zie jij dat in de praktijk gebeuren?

Het belooft in elk geval een nat weekend te worden. Desalniettemin zal de feeststemming er goed inzitten met een mogelijke regenrace op Zandvoort.