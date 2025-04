Vergeet Carver, dit is de nieuwe kantelauto uit Nederland

Maak kennis met een gloednieuwe auto van Nederlandse bodem.

Naast Spyker was er in Nederland nog een bijzonder automerk dat opkwam, blonk en verzonk: Carver. In het begin van deze eeuw maakte Carver naam en faam met hun unieke kantelauto. Na een faillissement in 2009 en een doorstart gingen ze vorig jaar wederom op de fles. Er is nu echter een nieuwe Nederlandse kantelauto opgestaan.

Gezien de datum zou je misschien denken dat dit weer een of andere grap is, maar niets is minder waar. De Rotterdamse start-up YKSI is bloedserieus. Ze zijn al enkele jaren met dit project bezig en presenteren vandaag de Solo EV.

Net als de Carver kan deze auto dus kantelen, al is het wel minder ver. Waar de Carver tot wel 45 graden kon kantelen, gaat deze niet verder dan 20 graden. Het is dus niet een nieuwe doorontwikkeling van de Carver, als je dat soms dacht. Volgens de makers maakt het kantelende chassis de auto ook efficiënter, omdat er gebruik wordt gemaakt van momentum.

De YKSI Solo EV is heel compact en biedt – zoals de naam al doet vermoeden – maar plaats aan één persoon. Dat heeft zo zijn nadelen, maar daardoor weegt dit ding maar 600 kg, met alle voordelen van dien. Overigens is de auto minder klein dan je in eerste instantie denkt: op een van de plaatjes is te zien dat ‘ie vrijwel net zo hoog is als een Ioniq 5.

In tegenstelling tot brommobielen als de Opel Rocks-e en de Renault Twizy is de YKSI bedoeld als volwaardige auto. Je kunt er bijvoorbeeld gewoon de snelweg mee op. De topsnelheid bedraagt 130 km/u. Ook de range staat langere ritten toe: die moet uitkomen op zo’n 350 kilometer.

Op deze manier wil YKSI “mobiliteit herdefiniëren”. Dat horen we ongeveer iedere week, maar desalniettemin lijkt de Solo EV een geinig ding. Nu moet ‘ie alleen nog even gebouwd worden. Op dit moment bestaat de auto alleen nog digitaal, maar daar wil YKSI het uiteraard niet bij laten.