De minst verbruikende auto’s voor elke brandstofvorm van 2025

Volgens praktijktesten zijn dit de minst benzine- of dieselslurpende auto’s per brandstoftype.

Het is altijd de tweedeling met veel raakvlakken: uitstoot tegenover verbruik. Uitstoot is natuurlijk vrij simpel hoe veel vieze stoffen, met name CO2, jij per kilometer de wereld in blaast. Verbruik is hoe veel brandstof voor welke afstand zorgt. De twee gaan in theorie hand in hand, maar er zijn verschillen. En in de jacht op lage uitstoot, vergeet je wellicht soms hoe efficiënt bepaalde auto’s zijn. Laten we het zo zeggen: een knots van een accu achterin een PHEV lepelen kan werken, maar of het efficiënt is en in het grote plaatje de uitstoot vermindert? Dat valt te betwijfelen.

Minst verbruikende auto’s van 2025

Enter een zuinigheidstest door de Italiaanse tak van Motor1. Die hebben bij vrijwel elke auto in 2025 die getest is een zuinigheidstest gedaan, op een 360 kilometer lang traject. Voor zover wij kunnen vinden veel snelweg, maar ook stadscentra en heuvels. In ieder geval is het een mooie maatstaf om elke auto in de praktijk langs dezelfde meetlat te leggen. Let wel: dit zijn niet de minst verbruikende auto’s over het algemeen, maar enkel die in 2025 getest zijn. Met als resultaat:

MHEV

3. Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid 110: 4,05 l/100 km of 1 op 24,69;

2. Suzuki Swift 1.2 Hybrid: 3,9 l/100 km of 1 op 25,64;

1. Peugeot 208 Hybrid 100: 3,85 l/100 km of 1 op 25,97.

Een categorie voor puur benzine is er niet meer, maar wel voor de minst verbruikende auto’s met een Mild Hybrid systeem van 2025. Dat is de ‘simpelste’ vorm van hybride, waar de e-motor niet de wielen aandrijft. De e-motor pakt in de meeste gevallen het werk op bij lage toeren ter ondersteuning van de motor en versnellingsbak. Het resultaat is dat twee keer dezelfde Stellantis B-segment-basis de top 3 haalt met de Ypsilon op plek drie en de Peugeot 208 Hybrid 100 met automaat op nummer 1. Deze verbruikt slechts 3,85 liter benzine per 100 kilometer. Tussen de twee in zit nog de Suzuki Swift, die met 3,9 liter per 100 kilometer er niet ver vanaf zit.

Diesel

3. Audi Q3 TDI 150 pk: 4,2 l/100 km of 1 op 23,81;

2. Mercedes GLB 200d: 4,15 l/100 km of 1 op 24,1;

1. BMW 118d: 3,95 l/100 km of 1 op 25,32.

Een bijzondere realiteit: de MHEV’s zijn zuiniger dan de diesels. Audi, Mercedes en BMW pakken de top 3 en ook al verwacht je van twee forse SUV’s dat ze wellicht wat tegenvallen, de BMW 118d hoop je toch iets efficiënter te kunnen krijgen. Overigens is een Mercedes A200d dan ook nog een stukje zuiniger, maar die is niet in 2025 getest. Daarom is de BMW 118d de zuinigste diesel die in 2025 de revue passeerde.

HEV

3. Omoda 5 SHS-H: 3,95 l/100 km of 1 op 25,32

2. Renault Symbioz E-Tech Hybrid 160: 3,8 l/100 km of 1 op 26,32

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130: 3,7 l/100 km of 1 op 27,03

HEV is de hybridevorm waar de hybridemotor geen grote accu en stekker heeft, maar wel de wielen aandrijft ter ondersteuning van de benzinemotor. In theorie dus zuiniger dan de MHEV’s en vaak is dat ook zo. Het verschil is echter niet gigantisch, wat ook te maken heeft met het type auto dat getest wordt. Drie crossovers zullen het qua efficiëntie snel verliezen tegen drie compacte hatchbacks. Toch pakt de Toyota Yaris Cross met een verbruik van 3,7 liter per 100 kilometer het laagste verbruik uit de geteste auto’s van 2025.

PHEV

3. Mercedes GLC 300 de 4MATIC Coupé: 3,05 l/100 km of 1 op 32,79

2. Audi A3 Allstreet TFSI e 204 pk: 2,3 l/100 km of 1 op 43,48

1. Volkswagen Golf eHybrid 204 pk: 1,85 l/100 km of 1 op 54,05

Dan het autotype waar qua uitstoot altijd het minste voor wordt gerekend: de PHEV. Half benzine (of diesel), half met stekker. Vaak is het stekkergedeelte ruim voldoende in de praktijk, vooral voor kleine afstanden. Maar op een snelwegtraject van 350 kilometer ga je toch echt de brandstofmotor nodig hebben. Toch wisten de GLC op plek 3, de A3 Allstreet op plek 2 en de vrijwel identieke Golf eHybrid op plek één de elektromotor genoeg te gebruiken om een erg laag verbruik te noteren, meer dan 50 kilometer op een liter benzine voor de Golf. Daar kun je mee thuiskomen.