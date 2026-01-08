Zeldzame Audi RS 6 is de beste manier om naar de wintersport te knallen

Een Audi RS 6 Avant zoals deze op Marktplaats heeft maar één ding nodig: een strik erom. Helemaal als je naar de wintersport wil.

Het midden van de jaren ’00 was een bijzondere tijd voor de automobiel. Ja, men was bezig met het schoner en efficiënter maken van auto’s. Maar aan de andere kant van het spectrum had je de Duitsers. Die zoiets hadden van, laat die Japanners maar lekker saaie hybrides bouwen, dan lossen wij het echte werk op. Want Audi, BMW en Mercedes hadden nog een appeltje te schillen met elkaar. Helemaal Audi, want nu de 514 pk sterke E63 AMG met 6.2 liter V8 en de 507 pk sterke BMW M5 met V10 elkaar in de haren vlogen, moest het merk met de boksbeugel wel serieus dik terugkomen. Dat deed het merk door misschien wel de meest krankzinnige aandrijflijn ooit in een sedan en stationwagon te stoppen.

Audi RS 6 Avant (C6 / Typ. 4F5)

Audi’s versie van de 5.0 liter grote V10 die gedeeld wordt met Lamborghini werd namelijk voorin de A6 gelepeld. Maar dat niet alleen: er werden ook nog eens twee turbo’s toegevoegd. Het totaalplaatje was een vrij krankzinnige 580 pk. Schakelen ging altijd automatisch met de ZF 6HP-bak en ook quattro was een gegeven, geen optie. Het resultaat? 0 naar 100 in 4,6 seconden en een beperkte topsnelheid van 250 km/u, maar zonder beperking is de 300 aantikken een peulenschil. Om weer tot stilstand te komen waren gigantische keramische remmen standaard. De remschijven zijn 17 inch, in een tijd dat de velgen van een gemiddelde auto zo groot waren.

Moeilijke occasion

Nieuw klinkt dit allemaal als muziek in je oren. Tweedehands is zo’n tweede generatie Audi RS 6 Avant wel een potentieel hoofdpijndossier. Want eigenlijk past die V10 met zijn turbo’s niet voorin de A6. Nou ja, het past zoals je ziet, maar onderhoud is niet makkelijk. De Britse V10-specialist RE Performance (aanrader op YouTube) weet te melden dat eigenlijk alles wat je wil vervangen betekent dat de hele motor eruit moet. Veel RS 6-onderhoud is dan ook wachten tot een paar dingen tegelijk moeten en dan één pijnlijk dure onderhoudsbeurt plegen. Moet je dat willen?

Zeldzame Audi RS 6 Avant op Marktplaats

Als je een hele fraaie vindt, zou je dit potentiële onheil voor lief willen nemen. En ja, we hebben zo’n prinsheerlijke Audi RS 6 Avant gevonden op Marktplaats. Het betreft een Audi RS 6 Avant Plus Exclusive. De laatste 500 gebouwde RS 6’en waren een Plus, waar je de mogelijkheid kreeg voor zeer exclusieve opties. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt om die 500 exemplaren iets te laten afwijken. Allemaal kregen ze deze nieuwe kleur velgen in donkergrijs en een zwarte grille-omlijsting.

De gekozen exterieurkleur heet Dark Cherry Pearl Effect. Het is zo’n kleur die a) verschiet op basis van het licht (dan weer helemaal zwart, dan een sterke kersenrode tint er doorheen) en b) eentje die je in het echt moet zien om het helemaal te waarderen. Dit soort kleuren zijn vaak wel erg gaaf omdat ze de auto ietwat saai en zwart laten lijken, tot je er naar kijkt op een lekker zonnige dag. En jij zelf als bestuurder? Jij geniet van een opvallend samengesteld interieur.

De zittingen van de RS-sportzetels, een deel van de deurbekleding en allerlei kleine details van de Audi RS 6 Avant Plus Exclusive zijn rood gemaakt. We willen het niet onopvallend noemen, maar met het zwarte leder een bijzonder contrast. Het moet je ding zijn, maar uniek is het sowieso. Onder de knoppen om het MMI te bedienen vind je de badge die laat weten dat jouw RS 6 een Plus is en er dus maar 500 gebouwd zijn. Voor zover wij weten waren de Plussen de laatste 500 RS 6’en, wat dus betekent dat dit nummer 456 maar 44 jongere broertjes heeft. Daar kun je mee thuiskomen.

Kopen

Of juist natuurlijk zo ver mogelijk van huis en de wintersport opzoeken met deze Audi RS 6 Avant. Oké, je hoeft voor sneeuw niet je straat uit in de huidige omstandigheden, maar skiën is toch leuker in de Alpen. De RS 6 brengt je daar in al het comfort dat je wil, maar wel met enorme snelheden en met ruimte voor je familie en je ski’s of snowboards. Dat maakt dit autotype zo leuk.

Goedkoop is helaas anders, maar wat verwacht je met zo’n auto in deze spec. Laat staan eentje uit 2010 met slechts 85.992 kilometer op de klok, van de eerste eigenaar. Dealeronderhouden én met alle boekjes ingevuld, dus de kans dat het onheil waarvoor de motor eruit moet nog niet voor jouw rekening is. De Audi RS 6 Avant moet 69.950 euro op Marktplaats kosten. Fraai, een tikkeltje gedurfd, maar wel een heerlijke krachtpatser. Koop dan!