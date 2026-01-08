Verrassing: baanbrekende Mercedes EV leeft nu op geleende tijd

De doorbraak van de Mercedes EV gaat minder lang mee dan initieel bedacht. Of gehoopt. Verrassing! Of verrassing?

Mercedes zit in een grote spagaat. Enerzijds beseft het merk dat te veel inzetten op elektrisch ze een enorme groep kopers kost. Kijk maar naar de AMG C63. Anderzijds kan je niet zo maar alle ontwikkelingen rondom EV’s links laten liggen. De bubbel gaat ooit barsten en je moet erop voorbereid zijn. En is het niet druk vanuit de EU, dan wel dat een vlaag modellen uit China anders onze lunch gaat opeten.

Mercedes-EQ

In theorie is Mercedes er wél op voorbereid. Er rollen nog genoeg nieuwe EV’s uit. Eén strategie gaat het merk echter achter zich laten. Sterker nog: daar zijn ze al mee bezig. Namelijk dat niks meer onder de subtitel ‘EQ’ wordt geplaatst. De nieuwe CLA bijvoorbeeld: die heb je als EV of hybride en de EV heet ‘CLA with EQ technology’, maar volgt wel de welbekende typeaanduidingen met de modelnaam en drie getallen om de sterkte aan te duiden. Wat het dus niet meer wordt: EQA, EQB, EQC, EQE en EQS.

Mercedes EQS

Vooral die Mercedes EQS, dat was het speerpunt van een nieuw elektrisch gamma voor het merk. De elektrische S-Klasse. De auto was de absolute heilige graal voor een nieuw Mercedes volgens hoofdontwerper Gorden Wagener. Helaas werd het nooit omgezet in keiharde verkoopcijfers, net als de kleine broer EQE en de SUV-broers van de twee modellen. Volgens Wagener komt het omdat de in 2021 uitgebrachte EQS al tien jaar in de toekomst zat. Dankzij de bijzondere ‘computermuisvorm’ van het ding wellicht juist, al leverde dat wel op dat de Cw-waarde ongekend laag is en de actieradius tot wel 770 kilometer is, wat toen ter tijd meebokste met de top.

Sindsdien zijn er meerdere dingen gebeurd. Bijvoorbeeld dus die nieuwe strategie dat EV’s en ICE’s nu dicht bij elkaar blijven en het geen EQ-modellen meer worden. Maar ook dat Gorden Wagener inmiddels Mercedes heeft verlaten en dus zijn huzarenstukjes niet meer zo gepusht worden. En ten slotte: er staat iets anders op de loer. De grote baas Ola Källenius kondigde onlangs aan dat er een elektrische Mercedes S-Klasse komt. En dus maakt Mercedes een niet totaal verrassende, maar wellicht ietwat bijzondere keuze.

Mercedes EQS exit

De Mercedes EQS gaat de tent verlaten op het moment dat die S-Klasse EV af is. Sterker nog: de EV-versie gaat een grote rol spelen bij de nieuwe versie. Net als de CLA en GLC. Daarmee is de auto die volgens zijn ontwerper tien jaar in de toekomst leeft, niet eens rijp voor een tienjarige carrière. De verwachting is dat de S-Klasse zijn EV-broer komt aflossen tegen 2028, waarmee de EQS dus 7 jaar in productie is geweest. Het is niet zo des Mercedes om een baanbrekend nieuw model zo snel al weer in de ijskast te zetten. Maar het bewijst wel hoe snel je moet handelen in deze tijd.

Over de nieuwe elektrische S-Klasse is nog niet veel bekend, aangezien de huidige generatie met een verse facelift nog heel even houdbaar is. Verwacht een traditioneel three box design zoals de huidige met wellicht wat details van de vrij coole Vision Iconic. Maar het tijdperk EQS, en wanneer de tijd rijp is de EQE, is binnenkort een ding van het verleden. (via AutoExpress)