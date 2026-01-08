Weet jij zonder te spieken van welk merk deze nieuwe SUV is?

En nee, het is geen Hongqi, Lynk & Co, Zeekr, BYD, XPeng of Omoda. Het ligt veel dichter bij huis.

Toen de auto-industrie in China opkomend was (let wel, we hebben het hier over nog geen 30 jaar geleden), besloten Europese automerken in een wat bijzondere vorm deel te nemen. Veel grote autoconcerns sloegen namelijk de handen ineen met een Chinese nieuwkomer in de auto-industrie om met een joint venture grote dingen te bereiken. Veel merken legt dat geen windeieren, met wel als resultaat dat de Chinese tak van het merk vaak weinig meer te maken heeft met de wereldwijde tak. Volkswagen is daar een goed voorbeeld van.

Volkswagen-SAIC

Volkswagen sloeg namelijk des tijds de handen ineen met het Chinese SAIC Motor, wat we hier kennen als het moederbedrijf van MG. Sindsdien heeft het merk een paar modellen van de Europese of Amerikaanse markt overgenomen, maar vooral veel zelf bedacht. Heel veel sedans, maar ook een waar imperium aan crossovers. Vorig jaar liet Volkswagen-SAIC een drietal modellen zien die je in China binnen de kortste keren kan kopen. Een Model 3-achtige sedan, een compacte crossover die dus nu onthuld is als de bovenstaande ID.UNYX 08 (heerlijk pakkend) en een grote SUV die nog boven de Europese Tayron lijkt te staan. Dit drietal staat dus volledig los van VW’s inspanningen op de Europese markt.

Volkswagen ID. Era 9X

Het antwoord op de titel en intro is dus Volkswagen en een ander resultaat van het Chinese zeggenschap: als Volkswagen een lekker generieke SUV wil uitbrengen die met een Zeekr-logo net zo overtuigend zou zijn, dan doen ze dat gewoon. Het MIIT die alle patentaanvragen verwerkt, heeft namelijk de productieversie van de ID. Era gedeeld. Hij gaat ID. Era 9X heten en het is vrij simpel de concept zonder ruige randjes. Maar je hebt wel dat Volkswagen-logo nodig om te weten waar je naar kijkt.

EREV

Iets wat Volkswagen in Europa ook niet doet: de ID. Era 9X is een EREV. Een Extended Range Electric Vehicle, welteverstaan. We kennen wel andere auto’s die zo werken dus het is vrij simpel: de wielen worden aangedreven door elektromotoren en hij heeft een vrij forse accu, daarover zo meer. Maar er ligt ook een 1.5 liter grote benzinemotor met 141 pk voorin. Deze dient puur als aggregaat en drijft de wielen niet aan.

Er zijn drie varianten van de Volkswagen ID. Era 9X geregistreerd door het MIIT: 51 kWh met 267 kilometer puur elektrisch bereik met 295 pk op de achterwielen, 65 kWh met 340 km puur elektrisch bereik en diezelfde 295 pk of 65 kWh met AWD (motor voor en achter) met 321 km elektrisch bereik en een systeemvermogen van 510 pk. Alle drie deze varianten kunnen dus gestekkerd worden om puur elektrisch te rijden, maar de benzinemotor kan de accu bijladen om tot een totale actieradius van zo’n 1.000 kilometer voor alle varianten. De EREV is een wat bijzondere vorm, maar veel Chinese merken komen ermee. Ook in Europa.

De Volkswagen ID. Era 9X is een fors apparaat met een lengte van 5,2 meter. Het betreft een SUV met drie zitrijen, al is het aantal zetels geregistreerd door het MIIT zes. Verwacht dus drie rijen met luxueuze captain’s chairs. De registratie betekent dat Volkswagen nu officieel toestemming heeft om het ding te verkopen, dus verwacht zeer binnenkort een officiële onthulling. (via CarNewsChina)

Meer over Volkswagen wereldwijd? Deze modellen hadden wij ook graag gezien!