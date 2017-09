Vergeet regen, geniet van de Goodwood Revival livestream

Want ook op deze zaterdag kun je genieten van genoeg racespektakel.

Dit weekend is Goodwood Revival-weekend. Hoewel de regen op sommige plekken in Nederland met bakken uit de lucht komt vallen, is het in Goodwood (op moment van schrijven) droog en zonnig. Je kunt op een grijze dag als deze eindelijk eens dat ene klusje voor je vrouw doen. Of je gaat het huis eens schoonmaken. Of je kruipt gewoon lekker achter de computer en kijkt naar Goodwood Revival.

Het programma van vandaag check je hieronder met de Nederlandse tijden. Daaronder de gratis livestream. U ook een prettig weekend!

11:00 – RACE 2: Chichester Cup

11:45 – RACE 3: Madgwick Cup

12:30 – Settrington Cup Part 1

12:50 – OFFICIAL PRACTICE: Royal Automobile Club TT Celebration

13:35 – Spectator grid walk – Ecurie Ecosse

15:00 – AIR DISPLAY

14:15 – AIR DISPLAY

14:30 – Bonhams Motor Car Auction – entry by catalogue only

14:30 – RACE 4: Barry Sheene Memorial Trophy – Part 1

15:20 – RACE 5: St Mary’s Trophy – Part 1

16:10 – RACE 6: Goodwood Trophy

16:50 – HIGH SPEED DEMONSTRATION

17:00 – Best Dressed Fashion Parade

17:25 – RACE 7: Whitsun Trophy

18:15 – RACE 8: Freddie March Memorial Trophy

20:05 – AIR DISPLAY

22:50 – Last orders for Over the Road

23:00 – All bars and catering outlets Over the Road closed