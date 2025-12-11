Autoblog.nl

Video: Achtervolging politie vs Porsche Macan

Auteur: , gepost om 1 Reactie

Wie is er sneller. De Porsche of de politie-Audi?

Weer een ouderwetse achtervolging. Dit keer een Porsche Macan die probeert te ontkomen aan een stel politie-Audi’s.

Bekijk ook deze video: en daarom bezuinig je niet op banden en remmen

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken