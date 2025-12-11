Video: Achtervolging politie vs Porsche Macan

Wie is er sneller. De Porsche of de politie-Audi?
Weer een ouderwetse achtervolging. Dit keer een Porsche Macan die probeert te ontkomen aan een stel politie-Audi’s.
Auteur: Redactie Autoblog
Reacties
Johanneke zegt
Kunnen we dit soort mensen niet gewoon een nekschot geven? Hop klaar, niet meer meedoen.
We hebben straks een max van 180 ofzo op onze auto’s dankzij dit soort droeftoeters.