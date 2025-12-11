De stationwagon van Dacia komt eraan: dit weten we tot nu toe

De combi’s van Skoda kunnen hun borst nat maken: de Dacia stationwagon is onderweg!

Ik ben persoonlijk opgegroeid in een tijd waarin de MPV, de trendy gezinsbeuker van het moment was. Wij hadden thuis bijvoorbeeld een Seat Alhambra met plek voor zeven personen. Bevriende gezinnen hadden een stationwagon. De kinderen van nu groeien op met het beeld van een crossover of SUV als ultieme vakantieauto.

Hopelijk keert het tij binnenkort weer in het voordeel van de estate. Die hoop is minder dromerig dan je misschien denkt. Genesis geeft het goede voorbeeld voor de rijkere gezinnen, maar ook met een kleinere portemonnee kun je binnenkort een wagon aanschaffen. Dacia is druk aan het testen met de eerste stationwagon van het merk.

Vooralsnog krijgt het testvoertuig de naam C-Neo mee. Ik verwacht een nieuwe, ruigere naam voor het productiemodel wanneer het zover is. Of zou Dacia het nieuwe model koppelen aan de Jogger en hem de Jogger SW noemen? We gaan het zien.

De Dacia stationwagon in testvorm

Helaas kunnen we je de beelden van de test-C-Neo niet laten zien vanwege auteursrechten. Gelukkig kan ik je wel vertellen wat ik zie. De testauto zit nog flink in de camouflage dus heel gedetailleerd mogen we de station nog niet zien. Het is wel al duidelijk dat hij de ruige ontwerptaal van de Bigster en Duster overneemt.

Net als bij de hoge Dacia’s is er een donkere strip met in het midden het Dacia-logo en aan weerskanten ervan een koplampunit. Eronder zit de kentekenplaat met onderin de voorbumper een breed rooster. Onder de wrap drukt het zijpaneel vlak achter de wielkast naar de buitenkant. Het is zo’n zelfde paneel als op de Duster en Bigster dat gemaakt is van gerecyclede spulletjes.

Op het dak zien we nog wat door de livery heenkomen: dakdragers! Die mogen natuurlijk niet ontbreken op een vakantieauto, maar het is toch goed om te zien dat ze er zijn. De lijn van het dak is gebogen en loopt schuin af richting de achterklep. Het is dus niet zo’n strakgelijnde jongen als de Jogger.

Aan de achterkant is ook al een trekhaak te zien voor de caravan. De kont heeft een lekker lange overhang voor een flinke bagageruimte. Het zou me niet verbazen als die rond de 600 liter aan inhoud kan meenemen.

Het platform van de Dacia SW

Er is nog geen informatie vanuit de makers naar buiten gekomen over de stationwagon. Afgaande van de foto’s ziet de SW er lekker lang uit. Het is daarom waarschijnlijk dat Dacia het platform van de Bigster gebruikt als basis voor dit nieuwe model. In dat geval zou de wielbasis 2,7 meter lang zijn en de koets 4,5 meter. Als de nieuwe Dacia dezelfde aandrijflijnen zou krijgen, wil dat zeggen dat er een full-hybrid, Bi-Fuel (LPG en benzine) en mild-hybride aandrijflijn mogelijk is.

Je merkt het: het is zonder concrete informatie van Dacia nog wat koffiedik kijken. Volgens Auto Express moet de stationwagon van Dacia ergens in het voorjaar van 2026 klaar zijn voor productie en verkoop. Naar de prijs is het ook nog gissen. In Nederland gaat de Jogger voor minimaal 25.200 euro, de Duster voor 27.200 euro en de Bigster kost ten minste 31.000 euro. Het zou mooi zijn als de SW ergens tussen de Jogger en Bigster wordt gepositioneerd.