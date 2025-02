Politie ramt gestolen Toyota na wilde achtervolging [Video]

Een video met een Toyota Camry was nog nooit zo spannend.

We zijn nog maar net bijgekomen van de vorige achtervolging (van inbrekers in een Mercedes), of de politie deelt alweer de volgende. Deze is afkomstig van onze vriend politievlogger Jan-Willem. In de achtervolging speelt een gestolen Toyota Camry de hoofdrol.

Het gaat er wild aan toe tijdens de achtervolging met snelheden tot boven de 200 km/u op de snelweg. Ook wordt er met 120 km/u door de bebouwde kom gescheurd. De agenten doen meerdere pogingen tot rammen, maar we zullen de precieze afloop nog niet verklappen. De politie is zo vriendelijk geweest om de hele achtervolging integraal op YouTube te zetten, dus je kunt genieten van 10 minuten aan actie.

Via: Politievlogger Jan-Willem