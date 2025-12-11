De Bentley van Ali B is verkocht: zoveel leverde hij op!

We zijn benieuwd wat er allemaal op de achterbank gebeurd is.

Ali B was jarenlang onze nationale Knuffelmarokkaan, maar hij bleek iets teveel van knuffelen te houden. Daarom zul je hem niet vaak meer spotten in Nederland. Ten eerste omdat hij vooral in Dubai schijnt te vertoeven en ten tweede omdat hij binnenkort de bak in moet.

In zijn Bentley Bentayga zul je Ali B sowieso niet meer zien. Die is namelijk opgedoken bij Domeinen. Hoe de auto daar terechtgekomen is? Dat weten we ook niet precies. Voor zover wij weten is Ali B alleen schuldig bevonden aan verkrachting, niet aan witwassen en dergelijke parktijken.

De Bentayga van Ali B zagen we in 2018 voor het eerst, toen hij de auto net geïmporteerd had. Volgens de kentekenhistorie is de Bentley sindsdien niet van eigenaar gewisseld. Dat zou dus betekenen dat de auto afgepakt is van Ali B.

Een woordvoerder van Ali B zegt echter tegen de Telegraaf dat de Bentayga wel degelijk verkocht is. Dat zou in 2023 gebeurd zijn. De auto is alleen om “administratieve redenen” niet overgeschreven. Dat klinkt als een schimmig verhaal. Wellicht is dat ook de reden dat de Bentley in beslag genomen is.

De Bentley Bentayga

Dan nog even over de auto zelf: het betreft een Bentayga Diesel. Die heeft de 4,0 liter V8 die ook in de Audi A8, SQ7, SQ8 en de Volkswagen Touareg te vinden is. Deze levert 435 pk en 900 Nm koppel.

Ali B heeft niet voor niks een diesel gekocht: er staat maar liefst 267.596 kilometer op de teller. Al weten we niet hoeveel kilometers Ali B nu echt zelf heeft gemaakt. De auto heeft voor import al een half jaartje in buitenland rondgereden en dan is er ook nog de mysterieuze nieuwe eigenaar – die dus officieel geen eigenaar was.

Hoe duur is de Bentley Bentayga van Ali B?

Feit is in ieder geval dat de Bentley Bentayga van Ali B geveild is door de overheid en nu een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Diegene had 67.031 euro over voor de SUV. Voor de beeldvorming: deze auto kostte toen hij nieuw werd verkocht meer dan 275.000 euro.