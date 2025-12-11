Laadprijzen in Nederland: dit zijn de duurste en goedkoopste tarieven in jouw gemeente

De laadtarieven kunnen erg ver uit elkaar liggen. Zelfs in één en dezelfde gemeente.

We zijn bij Autoblog.nl gek van benzineprijzen en houden je dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de peuttarieven. Over het algemeen lijken die prijzen te stijgen. Precies het tegenovergestelde gebeurt bij de prijs voor het opladen van een elektrische auto. Ten minste, als je de goedkoopste laadpaal bij jou in de buurt weet te vinden.

Zo’n zoektocht is erg waardevol voor de EV-rijder, zo blijkt uit een onderzoekje van Independer. Het verschil tussen het goedkoopste en duurste laadtarief in Nederland is erg ruim. De goedkoopste paal staat in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Je betaalt er 21 cent per opgeladen kWh.

Ook de duurste oplader vinden we in Limburg en wel in Brunssum. Hier komt het laadtarief uit op 1,55 euro per kWh. Laten we zeggen dat je voor een volle batterij 75 kWh gaat laden. Daarvoor zou je bij de goedkoopste paal 15,75 euro kwijt zijn en bij de duurste 116,25 euro.

Hoe kan dit?

Een eerste belangrijke factor voor de grote prijsverschillen zit hem in het type oplader. In deze analyse zijn alle soorten laadpalen op een hoopje gegooid. Daarmee vergelijken we laadpunten die 400 kW aan vermogen kunnen afgeven met openbare laders die enkel 11 kW aan vermogen hebben. Logisch dat de snelladers een stuk sneller zijn.

Daarnaast speelt er nog iets genaamd concurrentie. Energie-expert Kerkhof van Independer legt uit: ”Er zijn in ons land ruim 100 verschillende laadpaalaanbieders. Die hanteren allemaal hun eigen prijzen. Ook zijn er gemeenten die afspraken hebben gemaakt over de plaatsing en tarieven van de publieke palen.”

Prijsverschillen in mijn gemeente

Independer heeft een handige tool gemaakt waarmee je kunt zien hoe groot de prijsverschillen in jouw gemeente zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat het prijsverschil in Rotterdam kan oplopen tot bijna 75 euro voor een volle batterij en in Amsterdam net geen 50 euro.