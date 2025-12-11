Laadprijzen in Nederland: dit zijn de duurste en goedkoopste tarieven in jouw gemeente

De laadtarieven kunnen erg ver uit elkaar liggen. Zelfs in één en dezelfde gemeente.
We zijn bij Autoblog.nl gek van benzineprijzen en houden je dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de peuttarieven. Over het algemeen lijken die prijzen te stijgen. Precies het tegenovergestelde gebeurt bij de prijs voor het opladen van een elektrische auto. Ten minste, als je de goedkoopste laadpaal bij jou in de buurt weet te vinden.
Zo’n zoektocht is erg waardevol voor de EV-rijder, zo blijkt uit een onderzoekje van Independer. Het verschil tussen het goedkoopste en duurste laadtarief in Nederland is erg ruim. De goedkoopste paal staat in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Je betaalt er 21 cent per opgeladen kWh.
Ook de duurste oplader vinden we in Limburg en wel in Brunssum. Hier komt het laadtarief uit op 1,55 euro per kWh. Laten we zeggen dat je voor een volle batterij 75 kWh gaat laden. Daarvoor zou je bij de goedkoopste paal 15,75 euro kwijt zijn en bij de duurste 116,25 euro.
Hoe kan dit?
Een eerste belangrijke factor voor de grote prijsverschillen zit hem in het type oplader. In deze analyse zijn alle soorten laadpalen op een hoopje gegooid. Daarmee vergelijken we laadpunten die 400 kW aan vermogen kunnen afgeven met openbare laders die enkel 11 kW aan vermogen hebben. Logisch dat de snelladers een stuk sneller zijn.
Daarnaast speelt er nog iets genaamd concurrentie. Energie-expert Kerkhof van Independer legt uit: ”Er zijn in ons land ruim 100 verschillende laadpaalaanbieders. Die hanteren allemaal hun eigen prijzen. Ook zijn er gemeenten die afspraken hebben gemaakt over de plaatsing en tarieven van de publieke palen.”
Prijsverschillen in mijn gemeente
Independer heeft een handige tool gemaakt waarmee je kunt zien hoe groot de prijsverschillen in jouw gemeente zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat het prijsverschil in Rotterdam kan oplopen tot bijna 75 euro voor een volle batterij en in Amsterdam net geen 50 euro.Bron: Independer
Duurste gemeenten om op te laden
Er is niet zozeer een oordeel te hangen aan waar opladen altijd goedkoper en duurder is. Ja, langs de snelweg is het duurder dan in het dorp, maar je kunt niet zo’n statement maken over de randstad en de provincie. De duurste gemeente is bijvoorbeeld Súdwest-Fryslân, maar ook Woudenberg staat in de top vijf.
- Súdwest-Fryslân (Friesland): € 58,99 voor een volle batterij
- Scherpenzeel (Gelderland): € 50,36 voor een volle batterij
- Heemstede (Noord-Holland): € 50,36 voor een volle batterij
- Woudenberg (Utrecht): € 50,36 voor een volle batterij
- Culemborg (Gelderland): € 47,34 voor een volle batterij
Aan de andere kant is de Brabantse gemeente Altena de goedkoopste. Hier betaal je gemiddeld 22,69 euro voor een volle batterij. Hierna volgen een heleboel gemeenten waar de gemiddelde laadprijs 25,35 euro is.
Hoe vermijd je de dure laadpalen?
Wederom is het woord aan Kerkhof: ”In een parkeergarage betaal je gemiddeld 8,5% meer voor het opladen van je EV dan langs de openbare weg. Ondergrondse parkeergarages zijn nóg duurder. Je auto opladen is hier zelfs gemiddeld 17% duurder dan langs de weg.”
Wil je helemaal het goedkoopst uit zijn? Dan moet je zorgen voor een laadpaal aan huis. Zeker wanneer je zonnepanelen op het dak hebt liggen. ”Dan kun je op een zonnige dag vrijwel gratis de auto opladen, en dat is natuurlijk het allerbeste voor de portemonnee”, concludeert de energie-expert.
Reacties
jerone zegt
“Energie-expert Kerkhof van Independer” mooi dat je jezelf zo kunt noemen en vaak twijfelachtige uitspraken kunt doen die door alle media opgepikt wordt of nog erger, wordt gevraagd te komen spreken als expert.
Dit stuk heeft weer genoeg vraagtekens in zich. Het slaat werkelijk als een tang op een varken dat je DC en AC op één hoop gooit en daartussen vergelijkt. Dit overzicht is enkel nuttig wanneer je deze uit elkaar trekt. AC laden beslaat zo’n 90-95% van wat een gemiddelde EV rijder doet.
PunicaOase zegt
Gratis opladen als je zonnepanelen hebt.. ja hoor.. dat is eerst een hele flinke investering.. vraag me af of je die terugverdiend..
mashell zegt
Flauw hoor. Als je alle kosten gaat meetellen kun je jezelf niet eens rijk rekenen. Zo ontneem je heel veel mensen hun levensgeluk.
Aalbert zegt
Betaald de baas toch, net zoals de auto? lol
mattr zegt
Alle type laadpalen op een hoop gegooid.. Dat maakt de relevantie van dit onderzoek nul. Zonde om überhaupt te lezen laat staan een artikeltje over te posten