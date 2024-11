Video bewijst dat verzekeringsfraude je duur komt te staan

Een oude truc om middels verzekeringsfraude met een flinke schadevergoeding weg te lopen is anno 2024 vrijwel onmogelijk.

We zijn allemaal uit op geld. We willen niet insinueren dat je per definitie een hekel hebt aan je werk of zo, maar we verwachten ook niet dat je ‘nee’ zegt als iemand no strings attached een zak keiharde knaken in je schoot werpt. Sommige mensen denken dat ze een manier hebben gevonden om dat laatste min of meer voor elkaar te krijgen. Het enige wat je nodig hebt is een auto, een snelweg, een moreel kompas dat niet werkt en een onschuldige passant wiens leven je zuur gaat maken. Vandaar dat kompas.

Verzekeringsfraude

Het is vervolgens heel simpel: zorg ervoor dat je de passant voorbij steekt, net iets te hard remt zodat hij achterop jou knalt. Aangezien je als degene die achterop knalt vaak degene bent die niet genoeg afstand hield, is de kans groot dat diegene de schuld krijgt. En wie gaat jou vertellen dat het anders was? Getuigen misschien, maar als je het op een rustig stuk doet kan dat meevallen.

Werkt dit nog?

Ben ik nou op deze zondagochtend haarfijn aan het uitleggen hoe je verzekeringsfraude pleegt? Ja! Maar voordat ik binnen 20 minuten drie politieauto’s voor de deur heb staan: tegenwoordig werkt dit niet meer. Oké, het is typisch iets wat je rechtstechnisch gezien nooit helemaal op gaat lossen. De oplossing zit hem in het feit dat zoiets als onderstaand kan gebeuren.

Dit al iets oudere filmpje wat je wellicht wel eens gezien hebt, circuleert al een tijdje op het internet. We zien een grijze Honda Civic die een klassieke brake check doet. Het lijkt er zelfs op dat de remlichten onklaar zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de auto die ze proberen het slachtoffer te maken geen moment hierop kon reageren. Alleen dat gebeurt wel: de achterop te knallen auto remt op tijd. Dus de Civic-klojo zet ‘m snel in de achteruit en knalt achteruit op de op te lichten automobilist. Wat ga je de verzekering wijsmaken dan? Dat iemand achteruit op de snelweg reed?

Dashcam

Er is één probleempje met deze poging tot verzekeringsfraude: de reden dat wij de poging überhaupt te zien krijgen, is dat het hele tafereel is vastgelegd door de dashcam van de aangereden auto. Die haarfijn laat zien dat het mislukt, de Civic achteruit rijdt en als pièce de resistance ook nog de daders in beeld krijgt omdat er een hele reeks mensen uit de Civic stapt. Die eerst denken dat ze echt heel slim zijn en vervolgens de camera zien en ook wel snappen dat dit misschien niet zo slim was. Overigens proberen de inzittenden nog te verdoezelen hoe het precies zat door een met een doek het zicht te blokkeren en van plek te wisselen, zodat degene die aan de bestuurderskant uitstapt ook nog niet eens de bestuurder is. Het klinkt allemaal georganiseerd.

Vervolging

En dat blijkt. Ook al was dit de video die viraal ging, het was niet de enige die deze schaamteloze poging tot verzekeringsfraude weergeeft. De setup, het gebruiken van een grijze Civic en vervolgens vluchten in een rode Kia Sportage, is namelijk in meer instanties gefilmd. Het lijkt bijna alsof ze expres een arsenaal aan oude Civics hebben gekocht om georganiseerd allemaal verzekeringsgeld op te eisen. De dashcam heeft in ieder geval laten zien dat het een schaamteloze poging tot geld opeisen is. De politie in New York heeft nu achterhaald wie de persoon is die we zien in de video’s en dat is gelukt.

Het gaat om een 28-jarige man die na een vlucht vanuit Ecuador in hechtenis is genomen. Hij moet voorkomen en heeft een paar flink strafbare feiten aan zijn broek hangen: het in scène zetten van een verkeersongeval, criminal mischief (crimineel wangedrag), roekeloosheid en mensen in gevaar brengen, samenzwering en verzekeringsfraude. Bij elkaar opgeteld goed voor tot wel zeven jaar de bak in.

We hopen dus dat we niks geks zeggen als we zeggen: doe dit niet. En geloof je ons niet, dan misschien wel de strafbare feiten van de persoon die het wél deed. (via PIX11 en The Drive)