“Volgende iconische Ferrari wordt F40-hommage”

Ferrari laat al hun iconen herrijzen en nu zou de legendarische F40 aan de beurt zijn.

Ferrari is sinds 1987 nog steeds zo actief als wat ze ooit waren, misschien nog wel actiever. Voor sommige fans is het hoogtepunt wat ze toen hebben bereikt nog steeds een absoluut hoogtepunt. Toen kwam Ferrari met wat voor velen nog steeds de beste Ferrari aller tijden is. De F40.

Ferrari F40

Die heeft weinig introductie nodig, helemaal aangezien de Big Five van Ferrari weer helemaal een hot item is dankzij de F80. De F40 wist dankzij zijn simpele insteek en zijn krachtige 2.9 liter V8 met turbo’s de snelste auto ter wereld te zijn in 1987. Het maakte Ferrari weer de koning van de supercars, voor zover ze dat nog niet waren. Bovendien is de F40 de laatste Ferrari waar Il Commendatore zijn duim voor kon opsteken, want Enzo Ferrari overleed vlak na de introductie van de F40. Allemaal zaken die de F40 met recht een icoon maken.

Comeback

Ferrari is op een retro-tour, ook al willen ze zelf dat je het niet zo noemt. De 12Cilindri lijkt niet toevallig een beetje op een 365 GTB/4 en uiteraard is Ferrari al een tijdje bezig met bijzondere auto’s in de Icona-reeks. De SP1/2 Monza was een terugblik op de tijd van de dakloze Ferrari-racers als de 750 Monza en 250 Testarossa. Daarna kwam de SP3 Daytona, die juist de iets latere racers eert middels zijn design en performance (zoals de 512 S). Dat brengt ons bij de jaren ’80 en het lijkt erop dat dé Ferrari van de eighties inspiratie gaat bieden voor de ‘SP4’.

Ferrari SP4

Dat wordt de volgende ‘Icona’-Ferrari en volgens TopGear gaat die op meerdere manieren op de F40 lijken. In ieder geval qua design. Dat wordt dan op een modern platform gezet en met een exorbitant prijskaartje verkocht aan alleen hele grote fans en kopers van het merk. De Daytona SP3 kreeg de LaFerrari V12 mee zonder hybridesysteem, voor de SP4 zou het dan juist gaaf zijn om de 3.9 V8 zonder hybridesysteem te gebruiken. De F40 eren middels een twin turbo V8 klopt natuurlijk als een bus.

Gaat het echt gebeuren? Wie zal het zeggen. Qua tijdsbeeld klopt het en je zegt niks raars als je zegt dat je met een eerbetoon aan de F40 een icoon eert, maar geruchtmatig zou de F80 ook al een soort F40-hommage worden in sommige aspecten. Al zou de komst van een SP4 met F40-genen ook uitleggen waarom ze dat niet hebben gedaan. Time will tell…