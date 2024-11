Iemand koos een heerlijke kleur voor een BMW X5 M

Je blubberdikke BMW X5 M voorzien van een stijlvolle kleur, dat moet je ook maar net kunnen.

Het recept van BMW Individual hoeven we je niet meer uit te leggen. Toch wel? Oké. Naast het scala standaardkleuren van elke BMW kan je hem voor een flinke duit extra laten uitvoeren in elke kleur die je wil. Oké, een voorselectie, maar wel eentje die zo ongeveer elke iconische BMW-kleur uit de geschiedenis van het merk omvat. En dat kan voor vrijwel elke auto die BMW aanbiedt tegenwoordig. Dus uiteraard ook de X5 en X5 M.

BMW X5 M Individual

We aanschouwen een BMW X5 M Competition van de huidige generatie, van voor de LCI (F95). Deze SUV uit 2021 is van zichzelf al lekker in your face. BMW had al een paar prima kleurtjes voor je voorgeselecteerd, zoals Toronto Red, Marina Bay Blue en de klassieker Tanzanite Blue. Dat was niet genoeg voor degene die in 2021 deze BMW X5 M samenstelde.

De gekozen kleur is namelijk Atlantis Blue (399). Het kan je ding totaal niet zijn, maar ondergetekende houdt wel van deze helderblauwe tinten die tegen het turquoise aan komen. Het staat de BMW X5 M ook piekfijn. Atlantis was al een exclusieve kleur toen deze debuteerde op de BMW 7 Serie E38 en tegenwoordig wordt ‘ie nog steeds mondjesmaat gekozen. Overigens lijkt Atlantis erg op Snapper Rocks Blue, de kleur waarin BMW de 4 Serie facelift (F32) presenteerde en heeft hij raakvlakken met Long Beach Blue die je kent van de M2 (F87) en X6 M (F86). Maar het is dus een marginaal andere en misschien nog wel mooiere kleur.

Zwart

Zoals gezegd moet je ervan houden, helemaal omdat de BMW X5 M in kwestie verder aardig behoudend is samengesteld. Hij zit goed in de opties, maar qua kleurstelling moet je verder zwart mooi vinden. De stoelen en het dashboard zijn namelijk in zwart met zwart uitgevoerd. Tsja. De binnenkant is vooral voor jezelf belangrijk want jij kijkt er het meest naar, terwijl de buitenkant vooral voor anderen belangrijk is.

Kopen

En misschien is dat wel alles wat jij in een auto zoekt, wij oordelen niet. De S63B44 V8 uit de M5 geeft ook de X5 M in Competition-uitvoering 625 pk en 750 Nm. Goed voor een sprinttijd van 0 naar 100 in 3,8 seconden. En dat met voldoende ruimte voor je hele familie. Een goed totaalpakket in een even goede kleur.

Deze inmiddels drie jaar oude X5 M heeft 36.271 kilometer geklokt. Genoeg om iets af te schrijven, maar je mag er nog steeds 124.900 euro voor neerleggen. Dan heb je wel een auto die je op de parkeerplaats van de Lidl altijd weer terug kan vinden. Koop dan! Via Marktplaats.