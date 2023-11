Video: crashen in je eerste Junkyardrace?

We doen inmiddels al weer een paar jaar mee aan de Junkyardrace. Wat heet, we mochten al vrij snel bij de wieg komen kijken van deze laagdrempelige raceserie, die door Bjorn Kuiper en Jan Willem Ludden is opgericht in 2015.

Junkyardrace XVI was het moment dat @nicolasr (weer) kennis mocht maken met het circuit en onze Race Peugeot 206 GTI in het bijzonder. En daar vond hij natuurlijk iets van zoals we van hem gewend zijn.

Wil je meer weten over de Junyardrace en wellicht zelf een keer de stoute schoenen aantrekken. Ga dan naar JYR.nl. Daar vind je meer informatie over de regels en over de volgende race, die in de agenda staat voor vrijdag 15 maart 2024!

De podcast beluisteren die Wouter en Nicolas op hebben genomen vanuit de box van Mobility Service doe je onder andere hier!