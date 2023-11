Nieuwe elektrische Twingo is betaalbaar én retro

De nieuwe Renault Twingo wordt een betaalbare EV die er wél leuk uitziet.

De Dacia Spring is op dit moment dé betaalbare EV, maar de prijs is ook zo’n beetje het enige voordeel. Het is verder geen auto die begeerte oproept. Er komt echter een alternatief dat wel leuk is. En die komt uit eigen huis.

Renault presenteert vandaag namelijk een geheel nieuwe elektrische Twingo, of in ieder geval een voorbode daarvan. Dit is dus de mysterieuze ‘Legend’, waar we vanochtend over schreven in ons artikel over Ampere.

De Fransen positioneren deze auto als een betaalbare EV, die onder de €20.000 moet gaan kosten. De uiteindelijke Nederlandse prijs zal wel ietsje hoger uitvallen, maar heel duur zal ‘ie in ieder geval niet worden.

Qua design is de Twingo een aangename verrassing. Renault grijpt met het ontwerp namelijk nadrukkelijk terug op de eerste Twingo. En daarmee heeft de Twingo zijn charme (die met laatste generatie een beetje verloren was gegaan) weer helemaal terug.

Renault kiest er dus niet voor om het familiegezicht van de nieuwe Megane E-Tech en Scenic E-Tech toe te passen op alle modellen. De Twingo krijgt gewoon schattige ronde vormen. En dan is natuurlijk ook nog de Renault 5 in aantocht, die ook een retrodesign krijgt, maar dan hoekig.

Renault focust met de nieuwe elektrische Twingo ook op efficiëntie. CEO Luca de Meo belooft een verbruik van 10 kWh per 100 km. Als ze dit waar kunnen maken zou dat een enorme stap voorwaarts zijn, want de huidige Twingo doet 16 kWh per 100 km.

Nog een verschil met de Dacia Spring is dat de nieuwe Twingo gewoon een Europees product wordt. De Spring is dat zeker niet, want deze auto is gebaseerd op een model voor de Indiase markt en wordt gebouwd in China. De Twingo zal echter gewoon in Europa van de band rollen.

Aangezien de nieuwe Twingo nu nog een concept is gaat deze auto niet volgend jaar op de markt komen. Daarvoor moeten we nog even geduld hebben tot 2026. De Twingo kan het dan opnemen tegen de Volkswagen ID.1, die ook voor 2026 op de planning staat.