Dít is de allersnelste Ferrari op Fiorano

Nogal wiedes dat het de allersnelste auto op Fiorano een Ferrari is. Iets anders komt er niet op, natuurlijk.

We leven in een tijd welke gedomineerd wordt door dragraces. De reden daarvoor? Het is makkelijke content! Een kwartmijl dragrace is makkelijk en goedkoper om vast te leggen dan een ronde op de Nordschleife, alhoewel Carmrad Mischa Charoudin daar wellicht anders over denkt.

Het nadeel met al die dragraces is dat je werkelijk niets hebt om te vergelijken en vooral meet welke auto’s snel van hun plek komen. We waren dan ook blij dat Ferrari een nieuw record in handen heeft dat niets te maken heeft met dragraces.

Allersnelste Ferrari op Fiorano

Nee, ze hebben een een ronderecord gereden op een eigen baan, Fiorano. Omdat Fiorano eigendom is van Ferrari zelf, zijn het alleen Ferrari’s die rondetijden rijden. Dus in die zin is het makkelijk scoren. Anderzijds: De Italiaanse fabrikant bouwt sportwagens, supercars en hypercars (en een relatief trage F1-auto), dus voor een ronderecord moet je van goede huize komen.

Nou, dat komt de SF-90 XX Stradale! De auto reed een tijd van 1:17.309!!! Dat is enorm snel! Het snelst van alle straatlegale Ferrari’s. En ja, ondanks spoilers en de basale uitrusting van de auto, is het wel degelijk een straatauto, zij het NET.

De auto is voorzien van een setje koolstofvelgen met daarom heen Michelin Cup 2R-banden. Zie het als vier potten Carbon Calvé-pindakaas die aan het asfalt blijven kleven.

1.070 pk op 1.560 kg

Het vermogen van de plug-in hybride is 1.070 pk dankzij vier motoren (één V8 met 797 pk, plus drie elektromotoren). Ja, die 7,9 Wh batterij is dan in no time leeg, maar dan is een ronde Fiorano alweer voorbij. Het gewicht is met 1.560 kg redelijk beperkt voor het type auto.

De man die het record aan diggelen reed, was niemand minder dan Rafale di Somino, een soort goddelijke combinatie tussen de rauwe gogme van Carlos Sainz en de absolute snelheid van Charles Leclerc.

De Ferrari SF-90 XX Stradale pakt het record af van de reguliere SF-90 Stradale met Assetto Fiorano-pakket. Die deed er 1,4 hemeltergende seconden langer over.

Check hieronder de beelden van de allersnelste Ferrari pop Fiorano: