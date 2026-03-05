Video: De straat als speeltuin gebruiken, maar dan..

Het is leuk zolang het goed gaat.
In principe raken ze de weg niet aan. Toch kan niet iedereen lachen om deze stunts.
Bekijk ook deze video: Dit stopbord laat niet met zich sollen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
heckblende zegt
hij is wit, niets aan de hand