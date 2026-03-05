Leukste Stellantis-crossover is nu €8.000 goedkoper!

Lullig voor degenen die er net één besteld hadden, maar dat zijn er gelukkig niet veel.

Er is natuurlijk veel eenheidsworst binnen Stellantis, maar ze verdienen wel kudos voor de aanpak van hun sportieve modellen. Heel veel fabrikanten (hallo Volkswagen) geven hun EV meer vermogen en voilà, ze hebben een ‘sportief’ model. Stellantis geeft de auto’s daadwerkelijk andere hardware, inclusief een mechanisch sperdifferentieel.

Abarth 600e

Dit zien we bijvoorbeeld op de Abarth 600e. Officieel is het een crossover, maar eigenlijk is het gewoon een B-segment hot hatch. Zo hoog staat ‘ie niet op zijn pootjes én het is een voorwielaandrijver met 240 pk. Gewoon een leuk pretpakket. Er is alleen één probleem: geen hond koopt deze auto.

Dat heeft alles te maken met het prijskaartje. De Turismo met 240 pk kost €45.990 en de 280 pk sterke Scorpionissima kost zelfs €49.990. Daarom werden er vorig jaar maar 38 stuks op kenteken gezet in Nederland. Dat schiet natuurlijk niet op.

Prijsverlaging

Om de verkopen op te krikken heeft Abarth de 600e nu in prijs verlaagd. En niet zo’n beetje ook. De Turismo is €8.000 goedkoper geworden. De Scorpionissima – die gelimiteerd was – is vervangen door de Competizione, die ook 280 pk heeft. Deze is €9.000 goedkoper dan de Scorpionissima. Je betaalt nu respectievelijk €36.999 en €40.999 voor deze varianten.

Concurrentie

37 mille is nog steeds een hoop geld, maar de Abarth is nu wel goedkoper dan de Alpine A290 en de Mini Cooper JCW. Dat zijn toch wel de belangrijkste rivalen buiten Stellantis. Vergeleken met de interne concurrentie (de Junior Veloce) is de Abarth sowieso een betere deal.

Abarth 600e Turismo (240 pk): €36.999

Alpine A290 GT (180 pk): €39.100

Mini Cooper JWC (258 pk): €43.990

Alfa Romeo Junior Veloce (282 pk): €45.950

De Abarth 600e is dus opeens een interessant aanbod als je op zoek bent naar een EV met een funfactor. Of de auto daarmee een succes wordt? Daar hebben we nog een beetje een hard hoofd in.