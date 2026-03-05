Yes! Ford geeft Puma Hybrid een power-up en meer tech

Meer vermogen, handsfree rijden en een groter elektrisch bereik voor de Puma-familie.

Ford sleutelt lekker aan de Puma. Geen radicale facelift of compleet nieuw model, maar wel een zooi upgrades die de compacte crossover net even wat aantrekkelijker moeten maken. Vooral één wijziging zal veel Puma-enthousiastelingen vast meteen aanspreken.

Meer pit voor de Puma Hybrid

Goed nieuws voor iedereen die zijn compacte crossover graag nét een tikje pittiger heeft. De Puma Hybrid krijgt namelijk een nieuwe motorvariant met maar liefst 155 pk. Dat is gewoon 30 hele pk’s meer dan de beruchte 125 pk-versie.

De gekietelde 1.0 EcoBoost mild-hybrid motor krijg je standaard met een Powershift-automaat en levert vanzelfsprekend ook wat meer koppel. Die stijgt van 210 Nm naar 240 Nm, waardoor de Puma nog net wat vlotter van zijn plekje komt. Nul naar honderd km/u doe je nu in 8,7 seconden. Net geen Ferrari cijfers natuurlijk, maar voor een Ford met een driepitter is dat echt wel fijn. Daarnaast kost dit alles je maar 500 euro meer.

Ford maakt de automaat ook wat toegankelijker. De meerprijs voor een automatische versnellingsbak wordt verlaagd met 800 euro, waardoor de stap naar een comfortabelere Puma iets minder pijn doet voor de portemonnee.

Handsfree rijden (maar wel blijven opletten)

Naast extra vermogen krijgt de Puma ook een tech-injectie. Ford introduceert namelijk Ford BlueCruise op zowel de hybride als de elektrische variant.

Met BlueCruise kun je op bepaalde snelwegen handsfree rijden. Je kan je stuur dus lekker los laten, maar je ogen moeten natuurlijk wel op de weg blijven. Het systeem werkt inmiddels op zo’n 135.000 kilometer Europese snelwegen en is beschikbaar in zestien landen, waaronder Nederland.

Elektrische Puma komt verder

Ook de volledig elektrische Ford Puma Gen-E krijgt een kleine upgrade. Dankzij wat upgrades aan de batterij stijgt het officiële WLTP-rijbereik van 376 naar 417 kilometer.

In stadsverkeer kan dat zelfs oplopen tot meer dan 550 kilometer. Dat betekent dat je in theorie dagenlang door de stad kunt rijden zonder een laadpaal te hoeven begroeten. Of dat echt zo is…

Meer gadgets en nieuwe looks

Verder krijgt de Puma een paar extra snufjes. Zo zijn Matrix LED-koplampen nu ook beschikbaar op de ST-Line en krijgt het B&O audiosysteem een upgrade naar 650 watt. Ook komen er nieuwe connectiviteitsopties met streamingdiensten, games en cloudgebaseerde navigatie.

De vernieuwde Puma staat inmiddels in de configurator. Instappen kan vanaf €29.995 voor de hybride versie, terwijl de elektrische Puma Gen-E BlueCruise Edition begint bij €37.795. Kortom: iets meer power, iets meer tech en hopelijk ook iets meer glimlachen achter het stuur.