Autoblog.nl

Video: Niet spiegelen heeft zware gevolgen

Auteur: , gepost om Reageer

Had nou maar in je spiegels gekeken

Van rijbaan wisselen zonder goed te kijken. Zo’n klein foutje kan grote gevolgen hebben.

Bekijk ook deze video: Aso in pick-up beukt nonchalant auto aan de kant

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken