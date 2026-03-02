Video: Niet spiegelen heeft zware gevolgen

Had nou maar in je spiegels gekeken
Van rijbaan wisselen zonder goed te kijken. Zo’n klein foutje kan grote gevolgen hebben.
Bekijk ook deze video: Aso in pick-up beukt nonchalant auto aan de kant
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Had nou maar in je spiegels gekeken
Van rijbaan wisselen zonder goed te kijken. Zo’n klein foutje kan grote gevolgen hebben.
Bekijk ook deze video: Aso in pick-up beukt nonchalant auto aan de kant
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.