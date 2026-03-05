Huh? ‘Made in Europe’-auto’s kunnen ook uit Japan en Verenigd Koninkrijk komen

We willen niet afhankelijk zijn van andere landen, maar eigenlijk toch wel.

Het blijkt nogal een uitdaging voor de Europese Commissie om de Europese autobouwers een betere concurrentiepositie te geven tegenover de Chinese fabrikanten. De importheffingen op Chinese elektrische auto’s blijkt niet zoals gewenst te werken, en wordt dus alweer afgebouwd.

Daarvoor komt de ‘Made in Europe’-auto in de plaats: een auto die in Europa vervaardigd wordt en daarom wat uitzonderingen op regels en subsidies kan verwachten. Iets wat zou leiden tot betaalbaardere auto’s voor Europeanen. Maar zelfs voor die regeling ingevoerd wordt, staat het ‘Europe’-gedeelte alweer ter discussie.

Aanvankelijk was het idee dat de ‘Made in Europe’-auto voor 70 procent uit in Europa gemaakte onderdelen in Europa werd gebouwd. De enige (gedeeltelijke) uitzondering hierop was het accupakket, want dat blijkt vooralsnog vrijwel onmogelijk zonder Chinese leveranciers. En daar komen nu nog meer uitzonderingen bij. De EC is namelijk van plan om bekende handelspartners uit te nodigen om zich aan te sluiten bij het ‘Made in Europe’-programma.

Japan en het Verenigd Koninkrijk zijn blij

Op de lijst van iets meer dan veertig landen staan onder meer Japan en het Verenigd Koninkrijk te trappelen om aan te haken. Eerder lieten de twee landen al weten dat ze ook wel oren hadden naar een deelname. Volgens hen moest de EC daar maar eens hard over nadenken. Dat lobbyen leidde tot het idee dat de EU door de toelating van de handelspartners alleen maar sterker komt te staan tegenover de dominantie van China.

Er zitten wel wat beperkingen aan de nieuwe plannen. Een handelspartner mag bijvoorbeeld niet zomaar deelnemen. Hier staat tegenover dat Europese spelers evenredige toegang krijgen tot de lokale markt van de handelspartner. Ook kijkt de EC strict naar investeringen van meer dan 100 miljoen euro en houdt het in de gaten waar handel vandaan komt. Daarbij controleert het ook of deze partijen voor meer dan 50 procent gerund worden door Chinese arbeiders. Daarmee wil de EC vooral tegengaan dat Chinese partijen via omwegen mee kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld fabrieken kunnen bouwen op het grondgebied van handelspartners.

Frankrijk is niet blij

Maar niet de hele EC is het erover eens. Slechts één land trok zijn gele hesje aan en maakte bezwaar tegen het idee. De Fransen denken dat het een stap te ver is. Ze stellen dat het uitnodigen van handelspartners tegen het hele idee van de plannen ingaat.

Volgens hen vergroot dit juist weer de afhankelijkheid van anderen terwijl het juist de bedoeling was om deze te verlagen. Ook zou het juist weer uitnodigen om productie buiten het continent plaats te laten vinden. En dat terwijl de EU juist zo z’n best doet om meer lokaal te laten bouwen.