Autoblog.nl

Video: Aso in pick-up beukt nonchalant auto aan de kant

Auteur: , gepost om Reageer

Zo dan.. alsof het normaal is.

Een pick-up is een krachtig wapen, zo blijkt maar weer. Hopelijk had iemand daar het kenteken van deze aso genoteerd!

Bekijk ook deze video: Politie achtervolgt niet één, maar twee auto’s

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken