Video - Dit gebeurt er als je remt met een losse stalen plaat achterin - Autoblog.nl

Wat is het worst case scenario als je een stalen plaat niet vast maakt? Nou, dit dus.

Deze Chinese vrachtwagenchauffeur maakte afgelopen maandag een inschattingfoutje bij een kruising en moest stevig op de rem. Normaal gesproken is dat geen ramp, maar in dit geval liep het anders af. De lading van deze vrachtwagen was namelijk een stalen plaat, die los achterin lag. Het geheel veranderde daardoor in een soort enorme guillotine. Wonder boven wonder kwam de chauffeur er met slechts lichte verwondingen vanaf.

Via: Jalopnik