Zo ziet de Nissan GT-R er over 30 jaar uit - Autoblog.nl

Geloof het of niet, maar hier past een bestuurder in.

De toekomst voorspellen: het is een hopeloze exercitie. Zeker als het om auto’s gaat. Kijk maar eens naar futuristische concept cars van 30 jaar geleden. Die sloegen de plank compleet mis. Hoe futuristisch ze ook zijn, ze zien er toch uit als auto’s uit 1990 en niet als auto’s uit 2020.

Dat weerhoudt fabrikanten er niet van om keer op keer hun toekomstvisie met de wereld te delen. Nissan plakt er deze keer zelfs een jaartal op. Hun nieuwste concept heet namelijk de Nissan GT-R (X) 2050. We zijn heel benieuwd wat iemand in 2050 denkt bij het zien van deze foto’s.

Voor nu oogt de GT-R (X) 2050 in ieder geval bijzonder futuristisch. Dat is vooral omdat er geen plaats lijkt te zijn voor een bestuurder. Is dit een autonome auto die geen bestuurder meer nodig heeft? Toch niet, want het is wel degelijk de bedoeling dat er iemand in kruipt. Die moet dan plat op zijn buik gaan liggen en vult zo’n beetje de hele auto. De X-vorm die je ziet is namelijk bedoeld voor je armen en benen. Het is dus eerder een soort kostuum met wielen dan een auto. We vermoeden dat een eventuele Nederlandse versie wel een maatje groter moet zijn.

De dimensies zijn nog niet eens het meest bijzondere aan deze GT-R. Het idee is namelijk dat je deze niet bestuurt met je handen, maar met je hoofd. Je zet een speciale helm op en vervolgens hoef je alleen nog maar te denken welke kant je op wilt. Als je dus verwacht dat je in anno 2050 geen emotionele band meer kunt hebben met een auto: niets is minder waar.

Het ontwerp is overigens niet het werk van een topdesigner van Nissan, maar van een jonge stagiair, genaamd Jaebum Choi. Desondanks kon zijn concept wel de goedkeuring van het merk wegdragen. Ze hebben namelijk een 1:1 model gemaakt van de GT-R (X) 2050. Het was leuk geweest als Choi er zelf ook even ingekropen was, maar dat was blijkbaar geen optie. Fantasie heeft deze jongeman in ieder geval wel, dat moeten we hem nageven. En hij is jong genoeg om het jaar 2050 ook nog mee te maken, om te kijken hoe de auto’s er dan écht uitzien.